https://ria.ru/20231127/udar-1912224053.html

"Потеряли все". В США пришли в ужас из-за страшного удара России по ВСУ

"Потеряли все". В США пришли в ужас из-за страшного удара России по ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023

"Потеряли все". В США пришли в ужас из-за страшного удара России по ВСУ

Российские военные лишили Вооруженные силы Украины огромного количества техники, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-27T19:00

2023-11-27T19:00

2023-11-28T07:02

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скотт риттер

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные лишили Вооруженные силы Украины огромного количества техники, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."300 танков уже нет. 55 транспортных средств утрачено. Вы знаете, это не обязательно именно та техника, которая была им передана, но потери примерно соответствуют переданному количеству. Их выбили из украинского арсенала — и заменить их нечем. У них ничего не осталось. Европе больше нечего им дать", — сообщил Риттер.Он также указал, что, даже если ВСУ и смогли куда-то продвинуться в ходе своего наступления, российские военные их все равно отбросили назад, из-за чего все жертвы украинцев были напрасны."Украина ничего не добилась в этом контрнаступлении, кроме того, что пожертвовала ещё 90 000 жизней. Она потеряла всю технику, которая была ей передана", — резюмировал он.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20231127/zhaloba-1912207017.html

https://ria.ru/20231127/zelenskiy-1912190733.html

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