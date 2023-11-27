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Учитель благодаря цифровизации может сэкономить до 17 часов в неделю
Учитель благодаря цифровизации может сэкономить до 17 часов в неделю - РИА Новости, 27.11.2023
Учитель благодаря цифровизации может сэкономить до 17 часов в неделю
Благодаря современным технологиям и за счет избавления от рутинных процессов учитель может сэкономить до 17 часов в неделю, заявила заместитель министра... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:03
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Благодаря современным технологиям и за счет избавления от рутинных процессов учитель может сэкономить до 17 часов в неделю, заявила заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова. Ранее сообщалось, что правительство России планирует внедрить возможность автоматической проверки домашних заданий школьников с помощью искусственного интеллекта до 2030 года. "По нашим оценкам, до 17 часов в неделю учитель может сэкономить за счет избавления от рутинных процессов", - сказала Зырянова на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она отметила, что меньше времени может уходить на проверку домашних заданий, сбор и анализ материалов из открытых источников при подготовке к уроку. При этом, по словам Зыряновой, несмотря на развитие технологий, ничто не заменит наставника и учителя.
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Год педагога и наставника, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Благодаря современным технологиям и за счет избавления от рутинных процессов учитель может сэкономить до 17 часов в неделю, заявила заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова.
Ранее сообщалось, что правительство России планирует внедрить возможность автоматической проверки домашних заданий школьников с помощью искусственного интеллекта до 2030 года.
"По нашим оценкам, до 17 часов в неделю учитель может сэкономить за счет избавления от рутинных процессов", - сказала Зырянова на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Школьное образование в эпоху фейков
Она отметила, что меньше времени может уходить на проверку домашних заданий, сбор и анализ материалов из открытых источников при подготовке к уроку.
При этом, по словам Зыряновой, несмотря на развитие технологий, ничто не заменит наставника и учителя.