https://ria.ru/20231127/uchitel-1912141125.html

Учитель благодаря цифровизации может сэкономить до 17 часов в неделю

Учитель благодаря цифровизации может сэкономить до 17 часов в неделю - РИА Новости, 27.11.2023

Учитель благодаря цифровизации может сэкономить до 17 часов в неделю

Благодаря современным технологиям и за счет избавления от рутинных процессов учитель может сэкономить до 17 часов в неделю, заявила заместитель министра... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:03

2023-11-27T15:03

2023-11-27T18:05

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Благодаря современным технологиям и за счет избавления от рутинных процессов учитель может сэкономить до 17 часов в неделю, заявила заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова. Ранее сообщалось, что правительство России планирует внедрить возможность автоматической проверки домашних заданий школьников с помощью искусственного интеллекта до 2030 года. "По нашим оценкам, до 17 часов в неделю учитель может сэкономить за счет избавления от рутинных процессов", - сказала Зырянова на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она отметила, что меньше времени может уходить на проверку домашних заданий, сбор и анализ материалов из открытых источников при подготовке к уроку. При этом, по словам Зыряновой, несмотря на развитие технологий, ничто не заменит наставника и учителя.

https://sn.ria.ru/20231127/obrazovanie-1912211539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор