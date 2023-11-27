https://ria.ru/20231127/sotsset-1912198341.html

Мэр Парижа назвала соцсеть Х гигантской всемирной канализацией

Мэр Парижа назвала соцсеть Х гигантской всемирной канализацией - РИА Новости, 27.11.2023

Мэр Парижа назвала соцсеть Х гигантской всемирной канализацией

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о своем решении удалить страницу в социальной сети Х, назвав соцсеть "гигантской всемирной канализацией". РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:37

2023-11-27T17:37

2023-11-27T17:37

в мире

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анн идальго

twitter

илон маск

технологии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго объявила о своем решении удалить страницу в социальной сети Х, назвав соцсеть "гигантской всемирной канализацией". "Я приняла решение покинуть Twitter (бывшее название соцсети Х – ред.). Twitter… в последние годы стал впечатляющим инструментом для уничтожения наших демократий… Эта платформа стала гигантской всемирной канализацией", - написала Идальго на странице в Х. Мэр Парижа обвинила соцсеть и ее владельца Илона Маска в обострении напряженностей и конфликтов. По ее мнению, соцсеть широко используется для "манипуляций, дезинформации, разжигания ненависти, травли, антисемитизма и открытого расизма". Идальго добавила, что считает платформу служащим в частных интересах и направленным против демократии политическим проектом. Маск ранее подвергся критике за комментарий под публикацией одного из пользователей, который многие расценили как проявление антисемитской риторики. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом. На фоне критики в свой адрес Маск написал, что любой пользователь, который решится публично выступить в поддержку геноцида в принадлежащей ему социальной сети, подвергнется блокировке.

https://ria.ru/20231127/netanyakhu-1912002570.html

https://ria.ru/20231125/ubytki-1911767166.html

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в мире, париж, анн идальго, twitter, илон маск, технологии