Рейтинг@Mail.ru
Мэр Парижа назвала соцсеть Х гигантской всемирной канализацией - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/sotsset-1912198341.html
Мэр Парижа назвала соцсеть Х гигантской всемирной канализацией
Мэр Парижа назвала соцсеть Х гигантской всемирной канализацией - РИА Новости, 27.11.2023
Мэр Парижа назвала соцсеть Х гигантской всемирной канализацией
Мэр Парижа Анн Идальго объявила о своем решении удалить страницу в социальной сети Х, назвав соцсеть "гигантской всемирной канализацией". РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:37
2023-11-27T17:37
в мире
париж
анн идальго
twitter
илон маск
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589439547_0:160:3036:1868_1920x0_80_0_0_3165fb95e942047919fc13cdcede7ed1.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго объявила о своем решении удалить страницу в социальной сети Х, назвав соцсеть "гигантской всемирной канализацией". "Я приняла решение покинуть Twitter (бывшее название соцсети Х – ред.). Twitter… в последние годы стал впечатляющим инструментом для уничтожения наших демократий… Эта платформа стала гигантской всемирной канализацией", - написала Идальго на странице в Х. Мэр Парижа обвинила соцсеть и ее владельца Илона Маска в обострении напряженностей и конфликтов. По ее мнению, соцсеть широко используется для "манипуляций, дезинформации, разжигания ненависти, травли, антисемитизма и открытого расизма". Идальго добавила, что считает платформу служащим в частных интересах и направленным против демократии политическим проектом. Маск ранее подвергся критике за комментарий под публикацией одного из пользователей, который многие расценили как проявление антисемитской риторики. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом. На фоне критики в свой адрес Маск написал, что любой пользователь, который решится публично выступить в поддержку геноцида в принадлежащей ему социальной сети, подвергнется блокировке.
https://ria.ru/20231127/netanyakhu-1912002570.html
https://ria.ru/20231125/ubytki-1911767166.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589439547_795:367:3036:2048_1920x0_80_0_0_7d1554f8a757ca3091fcffb5cfa40d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, анн идальго, twitter, илон маск, технологии
В мире, Париж, Анн Идальго, Twitter, Илон Маск, Технологии
Мэр Парижа назвала соцсеть Х гигантской всемирной канализацией

Анн Идальго заявила об уходе из соцсети Х, назвав ее всемирной канализацией

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкMэр Парижа Анн Идальго
Mэр Парижа Анн Идальго - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Mэр Парижа Анн Идальго . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго объявила о своем решении удалить страницу в социальной сети Х, назвав соцсеть "гигантской всемирной канализацией".
«
"Я приняла решение покинуть Twitter (бывшее название соцсети Х – ред.). Twitter… в последние годы стал впечатляющим инструментом для уничтожения наших демократий… Эта платформа стала гигантской всемирной канализацией", - написала Идальго на странице в Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
СМИ: президент Израиля обсудит с Маском проблему антисемитизма в соцсетях
Вчера, 01:15
Мэр Парижа обвинила соцсеть и ее владельца Илона Маска в обострении напряженностей и конфликтов. По ее мнению, соцсеть широко используется для "манипуляций, дезинформации, разжигания ненависти, травли, антисемитизма и открытого расизма". Идальго добавила, что считает платформу служащим в частных интересах и направленным против демократии политическим проектом.
Маск ранее подвергся критике за комментарий под публикацией одного из пользователей, который многие расценили как проявление антисемитской риторики. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.
На фоне критики в свой адрес Маск написал, что любой пользователь, который решится публично выступить в поддержку геноцида в принадлежащей ему социальной сети, подвергнется блокировке.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Соцсеть X может понести убытки из-за слов Маска о евреях, пишут СМИ
25 ноября, 03:07
 
В миреПарижАнн ИдальгоTwitterИлон МаскТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала