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В ГД внесли проект, продляющий дачную амнистию для зданий СНТ - РИА Новости, 27.11.2023
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12:45 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/snt-1912085538.html
В ГД внесли проект, продляющий дачную амнистию для зданий СНТ
В ГД внесли проект, продляющий дачную амнистию для зданий СНТ - РИА Новости, 27.11.2023
В ГД внесли проект, продляющий дачную амнистию для зданий СНТ
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который продлит до 2031 года "дачную амнистию" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:45
2023-11-27T12:45
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который продлит до 2031 года "дачную амнистию" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который продлит до 2031 года действие "дачной амнистии" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ. В текущей редакции закона ее действие прекращается с 1 января 2024 года", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Турчака, речь идет о постройках, возведенных до 2004 года, которые сейчас можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке. "Достаточно лишь правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки техплана. Если такой порядок отменить, то зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд. Поскольку на них зачастую отсутствуют необходимые разрешения, как того требует градостроительное законодательство", - сообщил Турчак.
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общество, россия, андрей турчак, госдума рф, единая россия, совет федерации рф, жилье
Общество, Россия, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Жилье
В ГД внесли проект, продляющий дачную амнистию для зданий СНТ

В ГД внесли проект, продляющий амнистию для зданий садоводческих товариществ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМосквичи на дачных участках в выходные дни
Москвичи на дачных участках в выходные дни - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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Москвичи на дачных участках в выходные дни. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который продлит до 2031 года "дачную амнистию" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
«
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который продлит до 2031 года действие "дачной амнистии" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ. В текущей редакции закона ее действие прекращается с 1 января 2024 года", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Турчака, речь идет о постройках, возведенных до 2004 года, которые сейчас можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке.
"Достаточно лишь правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки техплана. Если такой порядок отменить, то зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд. Поскольку на них зачастую отсутствуют необходимые разрешения, как того требует градостроительное законодательство", - сообщил Турчак.
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