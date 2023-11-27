Рейтинг@Mail.ru
В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 27.11.2023 (обновлено: 18:12 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912208484.html
В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные
В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные - РИА Новости, 27.11.2023
В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные
Пляжная инфраструктура Анапы и Туапсинского района пострадала в результате шторма и сильного ветра на Кубани, восстановительные работы ведутся там, где это... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:54
2023-11-27T18:12
сильный шторм на черноморском побережье россии
происшествия
туапсинский район
анапа
краснодарский край
василий швец
сергей бойко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912213481_0:238:720:643_1920x0_80_0_0_55c17f0237e2fed98660bab4f07b921f.jpg
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Пляжная инфраструктура Анапы и Туапсинского района пострадала в результате шторма и сильного ветра на Кубани, восстановительные работы ведутся там, где это возможно, так как разгул стихии в регионе продолжается. "Всего в ликвидации последствий стихии в Анапе задействовано порядка 300 человек и около 100 единиц техники. Восстановительные работы продолжаются… Непогода размыла 30 пляжей, повредила крышу многоквартирного дома, повалила деревья. Ветер на курорте достигал 30 метров в секунду, высота волн – 8-9 метров. В настоящее время еще несколько тысяч человек остаются без света. Пришли на помощь бригады из соседних муниципалитетов. Делаем всё, чтобы устранить все повреждения в течение дня", – передает пресс-служба администрации Анапы слова мэра Василия Швеца. Разрушения коснулись и пляжей Туапсинского района. По словам главы района Сергея Бойко, в муниципалитете также идёт оценка нанесённого ущерба. Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды там, где это возможно. "В результате шторма и сильного ветра в Туапсинском районе серьезно пострадала пляжная инфраструктура и набережные. Самое важное, что нет жертв", - написал Бойко в Telegram-канале. В свою очередь, работы на прибрежных территориях Туапсинского района пока не ведутся, к восстановлению приступят, когда это позволит погода. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
https://ria.ru/20231127/putin-1912138845.html
туапсинский район
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912213481_0:214:720:754_1920x0_80_0_0_e0e0bb258dbd25107430900584ffc869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия, туапсинский район, анапа, краснодарский край, василий швец, сергей бойко
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Происшествия, Туапсинский район, Анапа, Краснодарский край, Василий Швец, Сергей Бойко
В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные

Пляжная инфраструктура Анапы и Туапсинского района пострадала из-за шторма

© Фото : admtuapse/TelegramРасчистка территории набережной в Туапсе. 27 ноября 2023
Расчистка территории набережной в Туапсе. 27 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : admtuapse/Telegram
Расчистка территории набережной в Туапсе. 27 ноября 2023
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Пляжная инфраструктура Анапы и Туапсинского района пострадала в результате шторма и сильного ветра на Кубани, восстановительные работы ведутся там, где это возможно, так как разгул стихии в регионе продолжается.
«
"Всего в ликвидации последствий стихии в Анапе задействовано порядка 300 человек и около 100 единиц техники. Восстановительные работы продолжаются… Непогода размыла 30 пляжей, повредила крышу многоквартирного дома, повалила деревья. Ветер на курорте достигал 30 метров в секунду, высота волн – 8-9 метров. В настоящее время еще несколько тысяч человек остаются без света. Пришли на помощь бригады из соседних муниципалитетов. Делаем всё, чтобы устранить все повреждения в течение дня", – передает пресс-служба администрации Анапы слова мэра Василия Швеца.
Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий
Вчера, 14:53
Разрушения коснулись и пляжей Туапсинского района. По словам главы района Сергея Бойко, в муниципалитете также идёт оценка нанесённого ущерба. Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды там, где это возможно.
«
"В результате шторма и сильного ветра в Туапсинском районе серьезно пострадала пляжная инфраструктура и набережные. Самое важное, что нет жертв", - написал Бойко в Telegram-канале.
В свою очередь, работы на прибрежных территориях Туапсинского района пока не ведутся, к восстановлению приступят, когда это позволит погода.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииПроисшествияТуапсинский районАнапаКраснодарский крайВасилий ШвецСергей Бойко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала