https://ria.ru/20231127/shtorm-1912208484.html

В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные

В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные - РИА Новости, 27.11.2023

В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные

Пляжная инфраструктура Анапы и Туапсинского района пострадала в результате шторма и сильного ветра на Кубани, восстановительные работы ведутся там, где это... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:54

2023-11-27T17:54

2023-11-27T18:12

сильный шторм на черноморском побережье россии

происшествия

туапсинский район

анапа

краснодарский край

василий швец

сергей бойко

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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Пляжная инфраструктура Анапы и Туапсинского района пострадала в результате шторма и сильного ветра на Кубани, восстановительные работы ведутся там, где это возможно, так как разгул стихии в регионе продолжается. "Всего в ликвидации последствий стихии в Анапе задействовано порядка 300 человек и около 100 единиц техники. Восстановительные работы продолжаются… Непогода размыла 30 пляжей, повредила крышу многоквартирного дома, повалила деревья. Ветер на курорте достигал 30 метров в секунду, высота волн – 8-9 метров. В настоящее время еще несколько тысяч человек остаются без света. Пришли на помощь бригады из соседних муниципалитетов. Делаем всё, чтобы устранить все повреждения в течение дня", – передает пресс-служба администрации Анапы слова мэра Василия Швеца. Разрушения коснулись и пляжей Туапсинского района. По словам главы района Сергея Бойко, в муниципалитете также идёт оценка нанесённого ущерба. Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды там, где это возможно. "В результате шторма и сильного ветра в Туапсинском районе серьезно пострадала пляжная инфраструктура и набережные. Самое важное, что нет жертв", - написал Бойко в Telegram-канале. В свою очередь, работы на прибрежных территориях Туапсинского района пока не ведутся, к восстановлению приступят, когда это позволит погода. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.

https://ria.ru/20231127/putin-1912138845.html

туапсинский район

анапа

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия, туапсинский район, анапа, краснодарский край, василий швец, сергей бойко