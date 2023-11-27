https://ria.ru/20231127/shtorm-1912208484.html
В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные
В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные - РИА Новости, 27.11.2023
В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные
Пляжная инфраструктура Анапы и Туапсинского района пострадала в результате шторма и сильного ветра на Кубани, восстановительные работы ведутся там, где это... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:54
2023-11-27T17:54
2023-11-27T18:12
сильный шторм на черноморском побережье россии
происшествия
туапсинский район
анапа
краснодарский край
василий швец
сергей бойко
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Пляжная инфраструктура Анапы и Туапсинского района пострадала в результате шторма и сильного ветра на Кубани, восстановительные работы ведутся там, где это возможно, так как разгул стихии в регионе продолжается. "Всего в ликвидации последствий стихии в Анапе задействовано порядка 300 человек и около 100 единиц техники. Восстановительные работы продолжаются… Непогода размыла 30 пляжей, повредила крышу многоквартирного дома, повалила деревья. Ветер на курорте достигал 30 метров в секунду, высота волн – 8-9 метров. В настоящее время еще несколько тысяч человек остаются без света. Пришли на помощь бригады из соседних муниципалитетов. Делаем всё, чтобы устранить все повреждения в течение дня", – передает пресс-служба администрации Анапы слова мэра Василия Швеца. Разрушения коснулись и пляжей Туапсинского района. По словам главы района Сергея Бойко, в муниципалитете также идёт оценка нанесённого ущерба. Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды там, где это возможно. "В результате шторма и сильного ветра в Туапсинском районе серьезно пострадала пляжная инфраструктура и набережные. Самое важное, что нет жертв", - написал Бойко в Telegram-канале. В свою очередь, работы на прибрежных территориях Туапсинского района пока не ведутся, к восстановлению приступят, когда это позволит погода. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
https://ria.ru/20231127/putin-1912138845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия, туапсинский район, анапа, краснодарский край, василий швец, сергей бойко
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Происшествия, Туапсинский район, Анапа, Краснодарский край, Василий Швец, Сергей Бойко
В Анапе и Туапсинском районе пострадали пляжи и набережные
Пляжная инфраструктура Анапы и Туапсинского района пострадала из-за шторма