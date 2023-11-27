https://ria.ru/20231127/shtorm-1912099791.html

Источник сообщил о гибели моряка во время шторма в Краснодарском крае

Источник сообщил о гибели моряка во время шторма в Краснодарском крае - РИА Новости, 27.11.2023

Источник сообщил о гибели моряка во время шторма в Краснодарском крае

Один моряк погиб в Керченском проливе, другой пострадал в порту Тамани в результате шторма на Кубани, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:21

2023-11-27T13:21

2023-11-27T13:29

происшествия

сильный шторм на черноморском побережье россии

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Один моряк погиб в Керченском проливе, другой пострадал в порту Тамани в результате шторма на Кубани, сообщил РИА Новости источник."Погиб член экипажа Kavkaz 1. У него была травма тазобедренного сустава. Судно находилось в Керченском проливе под флагом Мальты. Второй пострадавший - механик с судна GAIA I, которое находилось в порту Тамани под флагом Панамы. Мужчине оторвало судовой дверью два пальца руки", - рассказал собеседник агентства.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель в районе анапского поселка Витязево в 440 метрах от берега сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта, никто из них не пострадал. В Росморречфлоте отметили, что силы и средства "Морспасслужбы" приведены в готовность. Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода.

https://ria.ru/20231127/chs-1912094753.html

краснодарский край

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происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии, краснодарский край