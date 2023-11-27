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Источник сообщил о гибели моряка во время шторма в Краснодарском крае - РИА Новости, 27.11.2023
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13:21 27.11.2023 (обновлено: 13:29 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912099791.html
Источник сообщил о гибели моряка во время шторма в Краснодарском крае
Источник сообщил о гибели моряка во время шторма в Краснодарском крае - РИА Новости, 27.11.2023
Источник сообщил о гибели моряка во время шторма в Краснодарском крае
Один моряк погиб в Керченском проливе, другой пострадал в порту Тамани в результате шторма на Кубани, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:21
2023-11-27T13:29
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Один моряк погиб в Керченском проливе, другой пострадал в порту Тамани в результате шторма на Кубани, сообщил РИА Новости источник."Погиб член экипажа Kavkaz 1. У него была травма тазобедренного сустава. Судно находилось в Керченском проливе под флагом Мальты. Второй пострадавший - механик с судна GAIA I, которое находилось в порту Тамани под флагом Панамы. Мужчине оторвало судовой дверью два пальца руки", - рассказал собеседник агентства.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель в районе анапского поселка Витязево в 440 метрах от берега сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта, никто из них не пострадал. В Росморречфлоте отметили, что силы и средства "Морспасслужбы" приведены в готовность. Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода.
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Новости
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происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии, краснодарский край
Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Краснодарский край
Источник сообщил о гибели моряка во время шторма в Краснодарском крае

Во время шторма в Краснодарском крае в Керченском проливе погиб моряк

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Шторм
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Один моряк погиб в Керченском проливе, другой пострадал в порту Тамани в результате шторма на Кубани, сообщил РИА Новости источник.
"Погиб член экипажа Kavkaz 1. У него была травма тазобедренного сустава. Судно находилось в Керченском проливе под флагом Мальты. Второй пострадавший - механик с судна GAIA I, которое находилось в порту Тамани под флагом Панамы. Мужчине оторвало судовой дверью два пальца руки", - рассказал собеседник агентства.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель в районе анапского поселка Витязево в 440 метрах от берега сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта, никто из них не пострадал. В Росморречфлоте отметили, что силы и средства "Морспасслужбы" приведены в готовность. Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода.
Поваленные штормом деревья в Севастополе
В Севастополе введут режим ЧС регионального масштаба
Вчера, 13:06
 
ПроисшествияСильный шторм на Черноморском побережье РоссииКраснодарский край
 
 
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