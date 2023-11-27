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На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений

На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений - РИА Новости, 27.11.2023

На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений

На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.11.2023

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2023-11-27T11:44

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происшествия

республика крым

сильный шторм на черноморском побережье россии

гидрометцентр

роман вильфанд

англия

балаклава

турция

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Собеседник агентства отметил, что подобная буря накрыла Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны. Тогда флотилия союзников (Англии, Турции, Франции и Сардинии) получила серьезные повреждения — у побережья затонули свыше 30 судов."Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений", — заявил Вильфанд.По его словам, самым сложным на юге России будет понедельник, при этом непогода с осадками и сильным ветром продлится до среды."До среды еще вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40", — отметил руководитель Гидрометцентра.В республике сообщили об одном погибшем после удара стихии. В Севастополе пострадали три человека, в Евпатории — семеро. Всего в Крыму без света остаются почти 400 тысяч жителей. В нескольких муниципальных образованиях объявили режим ЧС.Как, в свою очередь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в местном аквариуме-музее затопило зал, погибли более 500 морских животных. Среди них — 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи — они провели там 15 лет.

республика крым

англия

балаклава

турция

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории 2023-11-27T11:44 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии, гидрометцентр, роман вильфанд, англия, балаклава, турция, михаил развожаев, севастополь