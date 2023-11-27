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На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений - РИА Новости, 27.11.2023
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11:44 27.11.2023 (обновлено: 14:01 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html
На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений
На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений - РИА Новости, 27.11.2023
На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений
На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:44
2023-11-27T14:01
происшествия
республика крым
сильный шторм на черноморском побережье россии
гидрометцентр
роман вильфанд
англия
балаклава
турция
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Собеседник агентства отметил, что подобная буря накрыла Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны. Тогда флотилия союзников (Англии, Турции, Франции и Сардинии) получила серьезные повреждения — у побережья затонули свыше 30 судов."Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений", — заявил Вильфанд.По его словам, самым сложным на юге России будет понедельник, при этом непогода с осадками и сильным ветром продлится до среды."До среды еще вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40", — отметил руководитель Гидрометцентра.В республике сообщили об одном погибшем после удара стихии. В Севастополе пострадали три человека, в Евпатории — семеро. Всего в Крыму без света остаются почти 400 тысяч жителей. В нескольких муниципальных образованиях объявили режим ЧС.Как, в свою очередь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в местном аквариуме-музее затопило зал, погибли более 500 морских животных. Среди них — 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи — они провели там 15 лет.
республика крым
англия
балаклава
турция
севастополь
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Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
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происшествия, республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии, гидрометцентр, роман вильфанд, англия, балаклава, турция, михаил развожаев, севастополь
Происшествия, Республика Крым, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Гидрометцентр, Роман Вильфанд, Англия, Балаклава, Турция, Михаил Развожаев, Севастополь
На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений

Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю наблюдений

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Последствия стихийного бедствия в Крыму
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Собеседник агентства отметил, что подобная буря накрыла Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны. Тогда флотилия союзников (Англии, Турции, Франции и Сардинии) получила серьезные повреждения — у побережья затонули свыше 30 судов.
"Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений", — заявил Вильфанд.
По его словам, самым сложным на юге России будет понедельник, при этом непогода с осадками и сильным ветром продлится до среды.
"До среды еще вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40", — отметил руководитель Гидрометцентра.

Сегодня средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. В регионе повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы. В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Крыму — для всех.

Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
В республике сообщили об одном погибшем после удара стихии. В Севастополе пострадали три человека, в Евпатории — семеро.
Всего в Крыму без света остаются почти 400 тысяч жителей. В нескольких муниципальных образованиях объявили режим ЧС.
Как, в свою очередь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в местном аквариуме-музее затопило зал, погибли более 500 морских животных. Среди них — 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи — они провели там 15 лет.
 
ПроисшествияРеспублика КрымСильный шторм на Черноморском побережье РоссииГидрометцентрРоман ВильфандАнглияБалаклаваТурцияМихаил РазвожаевСевастополь
 
 
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