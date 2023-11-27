https://ria.ru/20231127/semya-1912113906.html
Сенатор заявила, что статус семьи с детьми должен быть уважаем в обществе
Сенатор заявила, что статус семьи с детьми должен быть уважаем в обществе - РИА Новости, 27.11.2023
Сенатор заявила, что статус семьи с детьми должен быть уважаем в обществе
Семьи с детьми должны быть уважаемы в обществе, у них должны быть конкретные, в том числе финансовые, преимущества, считает вице-спикер Совета федерации Инна... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:51
2023-11-27T13:51
2023-11-27T13:53
общество
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инна святенко
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Семьи с детьми должны быть уважаемы в обществе, у них должны быть конкретные, в том числе финансовые, преимущества, считает вице-спикер Совета федерации Инна Святенко. "Сегодня семьи с детьми - это основа нашей, в хорошем смысле слова, идеологии, и наших традиций, и нашего мировоззрения. Ведь семья - это государство в миниатюре. В ней, как в зеркале, отражаются все процессы, которые происходят в обществе", - сказала политик, выступая в рамках заседания демографической секции XXV Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее русского мира". По ее словам, практически каждый регион говорит о том, что проблемы в этой сфере остаются. Так, современные социальные тенденции, характерные для многих стран, а именно повышение возраста вступления в брак и снижение количества детей на одну женщину, являются одной из причин наступающей "демографической зимы", отметила парламентарий. Молодые люди хотят сначала состояться в профессии, добиться устойчивого материального положения, решить жилищный вопрос и только потом планируют рождение ребенка, добавила она. По мнению законодателя, нужно создавать для каждой семьи своеобразную "подушку безопасности". "Наша задача - создать условия, чтобы появление ребенка приводило не к снижению уровня жизни, а наоборот, становилось началом нового, более благополучного жизненного этапа. А статус семьи с детьми должен давать и престиж, и уважение в обществе, и конкретные, в том числе финансовые, преимущества", - считает Святенко. Она также напомнила, что с 1 июля этого года по поручению президента в 85 субъектах реализуются региональные программы по повышению рождаемости, которые разработаны с учетом особенностей регионов. "Основные мероприятия программ направлены на развитие системы господдержки семей с детьми, создание механизмов улучшения их жилищных условий, повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, улучшение репродуктивного здоровья населения", - сказала вице-спикер СФ. Также в трех субъектах (Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях) 1 сентября был запущен пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. К его реализации подключены 18 федеральных органов исполнительной власти, органы власти субъектов, муниципальные образования, а главное - сами жители, добавила она. "К числу поддерживающих мер относятся и материнский капитал, прямых аналогов которого нет нигде в мире, и различные пособия, и возможность оформить семейную ипотеку. И многое-многое другое", - сказала Святенко. По ее словам, в Совете Федерации особо отмечали, что вопросы поддержки рождаемости, материнства и детства в России "были, есть и остаются безусловным приоритетом государственной политики". "Это прямо закреплено в Конституции России, красной нитью проходит через все национальные проекты, государственные программы, другие стратегические документы", - заключила она.
https://ria.ru/20231124/orden_roditelskaya_slava-1911664459.html
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общество, россия, тамбовская область, инна святенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Тамбовская область, Инна Святенко, Совет Федерации РФ
Сенатор заявила, что статус семьи с детьми должен быть уважаем в обществе
Святенко: статус семьи с детьми должен давать престиж и уважение в обществе
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Семьи с детьми должны быть уважаемы в обществе, у них должны быть конкретные, в том числе финансовые, преимущества, считает вице-спикер Совета федерации Инна Святенко.
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"Сегодня семьи с детьми - это основа нашей, в хорошем смысле слова, идеологии, и наших традиций, и нашего мировоззрения. Ведь семья - это государство в миниатюре. В ней, как в зеркале, отражаются все процессы, которые происходят в обществе", - сказала политик, выступая в рамках заседания демографической секции XXV Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее русского мира".
По ее словам, практически каждый регион говорит о том, что проблемы в этой сфере остаются. Так, современные социальные тенденции, характерные для многих стран, а именно повышение возраста вступления в брак и снижение количества детей на одну женщину, являются одной из причин наступающей "демографической зимы", отметила парламентарий.
Молодые люди хотят сначала состояться в профессии, добиться устойчивого материального положения, решить жилищный вопрос и только потом планируют рождение ребенка, добавила она. По мнению законодателя, нужно создавать для каждой семьи своеобразную "подушку безопасности".
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"Наша задача - создать условия, чтобы появление ребенка приводило не к снижению уровня жизни, а наоборот, становилось началом нового, более благополучного жизненного этапа. А статус семьи с детьми должен давать и престиж, и уважение в обществе, и конкретные, в том числе финансовые, преимущества", - считает Святенко.
Она также напомнила, что с 1 июля этого года по поручению президента в 85 субъектах реализуются региональные программы по повышению рождаемости, которые разработаны с учетом особенностей регионов. "Основные мероприятия программ направлены на развитие системы господдержки семей с детьми, создание механизмов улучшения их жилищных условий, повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, улучшение репродуктивного здоровья населения", - сказала вице-спикер СФ.
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Также в трех субъектах (Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях
) 1 сентября был запущен пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. К его реализации подключены 18 федеральных органов исполнительной власти, органы власти субъектов, муниципальные образования, а главное - сами жители, добавила она.
"К числу поддерживающих мер относятся и материнский капитал, прямых аналогов которого нет нигде в мире, и различные пособия, и возможность оформить семейную ипотеку. И многое-многое другое", - сказала Святенко.
По ее словам, в Совете Федерации особо отмечали, что вопросы поддержки рождаемости, материнства и детства в России
"были, есть и остаются безусловным приоритетом государственной политики". "Это прямо закреплено в Конституции России, красной нитью проходит через все национальные проекты, государственные программы, другие стратегические документы", - заключила она.
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