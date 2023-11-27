https://ria.ru/20231127/sberbank-1912148170.html
Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев
Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев - РИА Новости, 27.11.2023
Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев
Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в возрасте 42 лет, сообщили в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:17
2023-11-27T15:17
2023-11-27T16:46
россия
николай васев
сбербанк россии
домклик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734636518_0:46:2048:1198_1920x0_80_0_0_4dcdf1c625ddb27d58fdde8f64918704.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в возрасте 42 лет, сообщили в пресс-службе кредитной организации."По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа", — говорится в публикации.Васев работал в Сбербанке 12 лет. За это время ему удалось выстроить вертикаль ипотечных продуктов, под его руководством сервис "ДомКлик" стал лидером рынка.В новой роли руководителя блока "Развитие клиентского опыта B2C" перед топ-менеджером стояла задача сделать модель бизнеса клиентоцентричной, в том числе оптимизировать программу лояльности.В Сбербанке отметили, что Николай был увлеченным профессионалом своего дела, добрым, веселым и отзывчивым человеком.Руководство банка и коллеги выразили соболезнования семье и близким Васева.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734636518_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_fcbbbd9cbf78b588ddd8dff51da61935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай васев, сбербанк россии, домклик
Россия, Николай Васев, Сбербанк России, ДомКлик
Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев
Старший вице-президент Сбербанка Васев умер в 42 года после сердечного приступа
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в возрасте 42 лет, сообщили в пресс-службе
кредитной организации.
«
"По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа", — говорится в публикации.
Васев работал в Сбербанке 12 лет. За это время ему удалось выстроить вертикаль ипотечных продуктов, под его руководством сервис "ДомКлик" стал лидером рынка.
В новой роли руководителя блока "Развитие клиентского опыта B2C" перед топ-менеджером стояла задача сделать модель бизнеса клиентоцентричной, в том числе оптимизировать программу лояльности.
В Сбербанке отметили, что Николай был увлеченным профессионалом своего дела, добрым, веселым и отзывчивым человеком.
Руководство банка и коллеги выразили соболезнования семье и близким Васева.