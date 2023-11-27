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Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев

Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев - РИА Новости, 27.11.2023

Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев

Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в возрасте 42 лет, сообщили в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:17

2023-11-27T15:17

2023-11-27T16:46

россия

николай васев

сбербанк россии

домклик

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в возрасте 42 лет, сообщили в пресс-службе кредитной организации."По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа", — говорится в публикации.Васев работал в Сбербанке 12 лет. За это время ему удалось выстроить вертикаль ипотечных продуктов, под его руководством сервис "ДомКлик" стал лидером рынка.В новой роли руководителя блока "Развитие клиентского опыта B2C" перед топ-менеджером стояла задача сделать модель бизнеса клиентоцентричной, в том числе оптимизировать программу лояльности.В Сбербанке отметили, что Николай был увлеченным профессионалом своего дела, добрым, веселым и отзывчивым человеком.Руководство банка и коллеги выразили соболезнования семье и близким Васева.

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2023

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россия, николай васев, сбербанк россии, домклик