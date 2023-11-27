https://ria.ru/20231127/samolety-1912232240.html

В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы

В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 27.11.2023

В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы

Из-за сложных метеоусловий в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов, при этом аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:52

2023-11-27T19:52

2023-11-27T20:11

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Из-за сложных метеоусловий в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов, при этом аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. На запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов", - сообщили в компании.Там отметили, что аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании."Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. Возможные задержки являются кратковременными и на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют", - рассказали в компании.В Петербурге во второй половине дня началась метель.

https://ria.ru/20231123/aerodrom-1911237005.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

санкт-петербург, пулково (аэропорт), общество