https://ria.ru/20231127/samolety-1912232240.html
В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы
В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 27.11.2023
В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы
Из-за сложных метеоусловий в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов, при этом аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:52
2023-11-27T19:52
2023-11-27T20:11
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Из-за сложных метеоусловий в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов, при этом аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. На запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов", - сообщили в компании.Там отметили, что аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании."Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. Возможные задержки являются кратковременными и на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют", - рассказали в компании.В Петербурге во второй половине дня началась метель.
https://ria.ru/20231123/aerodrom-1911237005.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, пулково (аэропорт), общество
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Общество
В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы
В Петербурге из-за плохой погоды 13 авиарейсов отправили на запасные аэродромы