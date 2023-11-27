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В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 27.11.2023
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19:52 27.11.2023 (обновлено: 20:11 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/samolety-1912232240.html
В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы
В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 27.11.2023
В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы
Из-за сложных метеоусловий в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов, при этом аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:52
2023-11-27T20:11
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Из-за сложных метеоусловий в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов, при этом аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. На запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов", - сообщили в компании.Там отметили, что аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании."Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. Возможные задержки являются кратковременными и на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют", - рассказали в компании.В Петербурге во второй половине дня началась метель.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, пулково (аэропорт), общество
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Общество
В Петербурге 13 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы

В Петербурге из-за плохой погоды 13 авиарейсов отправили на запасные аэродромы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Из-за сложных метеоусловий в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов, при этом аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
«
"Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. На запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов", - сообщили в компании.
Там отметили, что аэропорт "Пулково" продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании.
«
"Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. Возможные задержки являются кратковременными и на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют", - рассказали в компании.
В Петербурге во второй половине дня началась метель.
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Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)Общество
 
 
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