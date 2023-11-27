https://ria.ru/20231127/rsa-1912089720.html

В РСА назвали регион с самой большой долей высокоубыточных договоров ОСАГО

В РСА назвали регион с самой большой долей высокоубыточных договоров ОСАГО - РИА Новости, 27.11.2023

В РСА назвали регион с самой большой долей высокоубыточных договоров ОСАГО

Самая большая в России доля высокоубыточных договоров ОСАГО за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года зафиксирована в Дагестане - 79,5% договоров РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:55

2023-11-27T12:55

2023-11-27T12:55

экономика

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санкт-петербург

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Самая большая в России доля высокоубыточных договоров ОСАГО за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года зафиксирована в Дагестане - 79,5% договоров обязательной "автогражданки" за этот период было передано в перестраховочный пул, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его главу Евгения Уфимцева. "Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, заняла Республика Дагестан: в пул было передано более чем две трети, или 79,5% заключенных договоров ОСАГО. На втором месте по этому показателю оказалась Чеченская Республика: в перестрахование было передано 76,3% заключенных договоров ОСАГО", - отмечается в сообщении. На третьем месте по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО находится Тыва - в пул было передано 50,7% договоров ОСАГО, заключенных в регионе. На четвертом – Приморский край (49,7%), на пятом - Кабардино-Балкария (44,3%), говорится в сообщении. По доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО на шестом месте - Республика Северная Осетия - Алания (41,9%), на седьмом - Республика Ингушетия (38,9%), на восьмом - Карачаево-Черкесская Республика (37%), на девятом Республика Бурятия (35,6%), на десятом - Республика Калмыкия (26,5%). При этом одни из самых низких показателей доли, передаваемой в перестраховочный пул договоров ОСАГО, отмечаются в Москве и Санкт-Петербурге: в Москве в пул было передано 4,9% договоров, в Санкт-Петербурге - 4,4%. "Стоит отметить, что с небольшими корректировками первую десятку рэнкинга регионов по доле высокоубыточных, передаваемых в перестраховочный пул договоров традиционно занимают одни и те же субъекты РФ. Показатели количества передаваемых в перестраховочный пул договоров в данных регионах существенно превышают средний показатель по стране - 10,4%", - приводятся слова Уфимцева. "Это говорит о высоких рисках мошенничества по ОСАГО, а зачастую свидетельствует также о высокой частоте аварий в них. Эффективно решать такие проблемы удается при помощи рабочих групп из представителей страховых компаний и региональных властей", - добавляет он.

https://ria.ru/20231121/osago-1910754881.html

https://ria.ru/20230807/ingosstrakh-1888617071.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, евгений уфимцев, осаго