https://ria.ru/20231127/rakety-1912018952.html

США сообщили о запуске ракет в направлении их корабля с территории Йемена

США сообщили о запуске ракет в направлении их корабля с территории Йемена - РИА Новости, 27.11.2023

США сообщили о запуске ракет в направлении их корабля с территории Йемена

С территории Йемена запустили две баллистические ракеты в направлении корабля американских ВМС USS Mason после его прибытия на помощь захваченному танкеру... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:07

2023-11-27T08:07

2023-11-27T10:07

в мире

сша

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

аденский залив

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. С территории Йемена запустили две баллистические ракеты в направлении корабля американских ВМС USS Mason после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM)."Двадцать седьмого ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park", — указано в публикации в соцсети Х.По данным CENTCOM, ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей в момент, когда американский авианосец уже завершал ответ на сигнал бедствия танкера. Ни одно из судов не получило повреждений.В воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что связанный с Израилем танкер Central Park, перевозивший фосфорную кислоту и принадлежащий фирме Zodiac Maritime, захватили у берегов Йемена. Позднее американские СМИ сообщили, что корабль ВМС США отреагировал на сигнал бедствия с судна, оно не захвачено и находится в безопасности.По информации телеканала Fox News, пятерых предполагаемых пиратов, напавших на танкер Central Park у побережья Йемена, задержали и допросили американские военные, экипаж и груз на судне не пострадали. CENTCOM подтвердил, что на помощь ему пришел корабль USS Mason.

https://ria.ru/20231127/avianosets-1912006075.html

сша

йемен

аденский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аденский залив