США сообщили о запуске ракет в направлении их корабля с территории Йемена
США сообщили о запуске двух ракет в направлении их корабля с территории Йемена
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Weston JonesАмериканский моряк
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Weston Jones
Американский моряк. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. С территории Йемена запустили две баллистические ракеты в направлении корабля американских ВМС USS Mason после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).
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"Двадцать седьмого ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park", — указано в публикации в соцсети Х.
По данным CENTCOM, ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей в момент, когда американский авианосец уже завершал ответ на сигнал бедствия танкера. Ни одно из судов не получило повреждений.
В воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что связанный с Израилем танкер Central Park, перевозивший фосфорную кислоту и принадлежащий фирме Zodiac Maritime, захватили у берегов Йемена. Позднее американские СМИ сообщили, что корабль ВМС США отреагировал на сигнал бедствия с судна, оно не захвачено и находится в безопасности.
По информации телеканала Fox News, пятерых предполагаемых пиратов, напавших на танкер Central Park у побережья Йемена, задержали и допросили американские военные, экипаж и груз на судне не пострадали. CENTCOM подтвердил, что на помощь ему пришел корабль USS Mason.