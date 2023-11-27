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США сообщили о запуске ракет в направлении их корабля с территории Йемена - РИА Новости, 27.11.2023
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08:07 27.11.2023 (обновлено: 10:07 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/rakety-1912018952.html
США сообщили о запуске ракет в направлении их корабля с территории Йемена
США сообщили о запуске ракет в направлении их корабля с территории Йемена - РИА Новости, 27.11.2023
США сообщили о запуске ракет в направлении их корабля с территории Йемена
С территории Йемена запустили две баллистические ракеты в направлении корабля американских ВМС USS Mason после его прибытия на помощь захваченному танкеру... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:07
2023-11-27T10:07
в мире
сша
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
аденский залив
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. С территории Йемена запустили две баллистические ракеты в направлении корабля американских ВМС USS Mason после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).&quot;Двадцать седьмого ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park&quot;, — указано в публикации в соцсети Х.По данным CENTCOM, ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей в момент, когда американский авианосец уже завершал ответ на сигнал бедствия танкера. Ни одно из судов не получило повреждений.В воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что связанный с Израилем танкер Central Park, перевозивший фосфорную кислоту и принадлежащий фирме Zodiac Maritime, захватили у берегов Йемена. Позднее американские СМИ сообщили, что корабль ВМС США отреагировал на сигнал бедствия с судна, оно не захвачено и находится в безопасности.По информации телеканала Fox News, пятерых предполагаемых пиратов, напавших на танкер Central Park у побережья Йемена, задержали и допросили американские военные, экипаж и груз на судне не пострадали. CENTCOM подтвердил, что на помощь ему пришел корабль USS Mason.
https://ria.ru/20231127/avianosets-1912006075.html
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в мире, сша, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аденский залив
В мире, США, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Аденский залив
США сообщили о запуске ракет в направлении их корабля с территории Йемена

США сообщили о запуске двух ракет в направлении их корабля с территории Йемена

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Weston JonesАмериканский моряк
Американский моряк
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Weston Jones
Американский моряк. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. С территории Йемена запустили две баллистические ракеты в направлении корабля американских ВМС USS Mason после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).
«

"Двадцать седьмого ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park", — указано в публикации в соцсети Х.

По данным CENTCOM, ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей в момент, когда американский авианосец уже завершал ответ на сигнал бедствия танкера. Ни одно из судов не получило повреждений.
В воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что связанный с Израилем танкер Central Park, перевозивший фосфорную кислоту и принадлежащий фирме Zodiac Maritime, захватили у берегов Йемена. Позднее американские СМИ сообщили, что корабль ВМС США отреагировал на сигнал бедствия с судна, оно не захвачено и находится в безопасности.
По информации телеканала Fox News, пятерых предполагаемых пиратов, напавших на танкер Central Park у побережья Йемена, задержали и допросили американские военные, экипаж и груз на судне не пострадали. CENTCOM подтвердил, что на помощь ему пришел корабль USS Mason.
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