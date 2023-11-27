https://ria.ru/20231127/presnyakov-1912070685.html

"Она испугалась": Пресняков рассказал о расставании с Подольской

"Она испугалась": Пресняков рассказал о расставании с Подольской - РИА Новости, 27.11.2023

"Она испугалась": Пресняков рассказал о расставании с Подольской

Певец Владимир Пресняков признался в интервью Лауре Джугелии, что расставался с Натальей Подольской из-за алкоголя в начале их отношений. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:01

2023-11-27T15:01

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певец Владимир Пресняков признался в интервью Лауре Джугелии, что расставался с Натальей Подольской из-за алкоголя в начале их отношений."Она испугалась немножко в какой-то момент, потому что я много пил. Она испугалась моего вот этого беспредела. Потому что танцевать на столах и все такое… Она потанцевала со мной пару раз и потом подумала, что такой человек вряд ли может быть в серьезных отношениях" — вспомнил певец.По словам Преснякова, в начале знакомства с певицей он вел разгульный образ жизни. "Я был далеко не святым, что я только не вытворял, меня нужно было терпеть. Я все время находился с друзьями, мы все время пили коньяк и вино и все время что-то "мутили"", — разоткровенничался артист.Пресняков рассказал, что подруги Натальи отговаривали ее от отношений с ним. Но потом проблемы с алкоголем удалось решить и Владимир убедил избранницу в своих серьезных намерениях. "Это, видимо, судьба, это звезды, это бог просто нам подарил эту возможность быть вместе. И сейчас тяжело понимать, что мы могли не встретиться взглядами, уйти в разные стороны. Потому что ты понимаешь, что вот это — твой человек во вселенной", — сказал он. Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Пара воспитывает сыновей Артемия и Ивана. В Сети неоднократно появлялись слухи о расставании супругов. Однако знаменитости регулярно опровергают их.

https://ria.ru/20230329/podolskaya-1861528056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир пресняков, наталья подольская, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости