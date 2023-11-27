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"Она испугалась": Пресняков рассказал о расставании с Подольской - РИА Новости, 27.11.2023
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Шоубиз
 
15:01 27.11.2023 (обновлено: 15:21 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/presnyakov-1912070685.html
"Она испугалась": Пресняков рассказал о расставании с Подольской
"Она испугалась": Пресняков рассказал о расставании с Подольской - РИА Новости, 27.11.2023
"Она испугалась": Пресняков рассказал о расставании с Подольской
Певец Владимир Пресняков признался в интервью Лауре Джугелии, что расставался с Натальей Подольской из-за алкоголя в начале их отношений. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:01
2023-11-27T15:21
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певец Владимир Пресняков признался в интервью Лауре Джугелии, что расставался с Натальей Подольской из-за алкоголя в начале их отношений.&quot;Она испугалась немножко в какой-то момент, потому что я много пил. Она испугалась моего вот этого беспредела. Потому что танцевать на столах и все такое… Она потанцевала со мной пару раз и потом подумала, что такой человек вряд ли может быть в серьезных отношениях&quot; — вспомнил певец.По словам Преснякова, в начале знакомства с певицей он вел разгульный образ жизни. &quot;Я был далеко не святым, что я только не вытворял, меня нужно было терпеть. Я все время находился с друзьями, мы все время пили коньяк и вино и все время что-то &quot;мутили&quot;&quot;, — разоткровенничался артист.Пресняков рассказал, что подруги Натальи отговаривали ее от отношений с ним. Но потом проблемы с алкоголем удалось решить и Владимир убедил избранницу в своих серьезных намерениях. &quot;Это, видимо, судьба, это звезды, это бог просто нам подарил эту возможность быть вместе. И сейчас тяжело понимать, что мы могли не встретиться взглядами, уйти в разные стороны. Потому что ты понимаешь, что вот это — твой человек во вселенной&quot;, — сказал он. Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Пара воспитывает сыновей Артемия и Ивана. В Сети неоднократно появлялись слухи о расставании супругов. Однако знаменитости регулярно опровергают их.
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владимир пресняков, наталья подольская, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
"Она испугалась": Пресняков рассказал о расставании с Подольской

Пресняков сказал, что в начале отношений расстался с Подольской из-за алкоголя

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певец Владимир Пресняков признался в интервью Лауре Джугелии, что расставался с Натальей Подольской из-за алкоголя в начале их отношений.
«

"Она испугалась немножко в какой-то момент, потому что я много пил. Она испугалась моего вот этого беспредела. Потому что танцевать на столах и все такое… Она потанцевала со мной пару раз и потом подумала, что такой человек вряд ли может быть в серьезных отношениях" — вспомнил певец.

По словам Преснякова, в начале знакомства с певицей он вел разгульный образ жизни.
«

"Я был далеко не святым, что я только не вытворял, меня нужно было терпеть. Я все время находился с друзьями, мы все время пили коньяк и вино и все время что-то "мутили"", — разоткровенничался артист.

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПевцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Архивное фото
Пресняков рассказал, что подруги Натальи отговаривали ее от отношений с ним. Но потом проблемы с алкоголем удалось решить и Владимир убедил избранницу в своих серьезных намерениях.
«

"Это, видимо, судьба, это звезды, это бог просто нам подарил эту возможность быть вместе. И сейчас тяжело понимать, что мы могли не встретиться взглядами, уйти в разные стороны. Потому что ты понимаешь, что вот это — твой человек во вселенной", — сказал он.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Пара воспитывает сыновей Артемия и Ивана.
В Сети неоднократно появлялись слухи о расставании супругов. Однако знаменитости регулярно опровергают их.
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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ШоубизВладимир ПресняковНаталья ПодольскаяШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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