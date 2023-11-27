"Она испугалась": Пресняков рассказал о расставании с Подольской
Пресняков сказал, что в начале отношений расстался с Подольской из-за алкоголя
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певец Владимир Пресняков признался в интервью Лауре Джугелии, что расставался с Натальей Подольской из-за алкоголя в начале их отношений.
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"Она испугалась немножко в какой-то момент, потому что я много пил. Она испугалась моего вот этого беспредела. Потому что танцевать на столах и все такое… Она потанцевала со мной пару раз и потом подумала, что такой человек вряд ли может быть в серьезных отношениях" — вспомнил певец.
По словам Преснякова, в начале знакомства с певицей он вел разгульный образ жизни.
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"Я был далеко не святым, что я только не вытворял, меня нужно было терпеть. Я все время находился с друзьями, мы все время пили коньяк и вино и все время что-то "мутили"", — разоткровенничался артист.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПевцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Архивное фото
Пресняков рассказал, что подруги Натальи отговаривали ее от отношений с ним. Но потом проблемы с алкоголем удалось решить и Владимир убедил избранницу в своих серьезных намерениях.
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"Это, видимо, судьба, это звезды, это бог просто нам подарил эту возможность быть вместе. И сейчас тяжело понимать, что мы могли не встретиться взглядами, уйти в разные стороны. Потому что ты понимаешь, что вот это — твой человек во вселенной", — сказал он.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Пара воспитывает сыновей Артемия и Ивана.
В Сети неоднократно появлялись слухи о расставании супругов. Однако знаменитости регулярно опровергают их.