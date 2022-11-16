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"Любим друг друга": Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской - РИА Новости, 16.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221116/presnyakov-1831940835.html
"Любим друг друга": Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской
"Любим друг друга": Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской - РИА Новости, 16.11.2022
"Любим друг друга": Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской
Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с супругой Натальей Подольской и признался ей в любви. Артист поделился трогательным фото в своей соцсети. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:07
2022-11-16T15:07
шоубиз
владимир пресняков
наталья подольская
семья
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с супругой Натальей Подольской и признался ей в любви. Артист поделился трогательным фото в своей соцсети. Певица также оставила нежное послание под постом мужа. Пользователи Сети поддержали знаменитостей и осудили СМИ, писавшие об их расставании.Ранее Подольская рассказала об отношениях со свекровью Еленой Пресняковой. Она назвала их хорошими и восхитилась матерью супруга.
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владимир пресняков, наталья подольская, семья
Шоубиз, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Семья
15:07 16.11.2022
 
"Любим друг друга": Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской

Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской и выложил фото с поцелуем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с супругой Натальей Подольской и признался ей в любви. Артист поделился трогательным фото в своей соцсети.
© Аккаунт Владимира Преснякова в соцсетиФотография, опубликованная Владимиром Пресняковым
Фотография, опубликованная Владимиром Пресняковым
© Аккаунт Владимира Преснякова в соцсети
Фотография, опубликованная Владимиром Пресняковым
"Пять лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга", – подписал снимок музыкант.
Певица также оставила нежное послание под постом мужа.
"Любимый! Только ты и я. И наши дети", – отреагировала Подольская.
Пользователи Сети поддержали знаменитостей и осудили СМИ, писавшие об их расставании.

"Прекрасная семья! Сколько гадости пишут в СМИ! Противно читать!", "Не обращайте внимания! Чего только не придумают от зависти!", "Живите до гроба всем завистникам назло!", "Вы замечательные! Счастья вашей семье!", – прокомментировали поклонники пары.

Ранее Подольская рассказала об отношениях со свекровью Еленой Пресняковой. Она назвала их хорошими и восхитилась матерью супруга.
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ШоубизВладимир ПресняковНаталья ПодольскаяСемья
 
 
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