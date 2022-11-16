"Любим друг друга": Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской
Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской и выложил фото с поцелуем
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с супругой Натальей Подольской и признался ей в любви. Артист поделился трогательным фото в своей соцсети.
© Аккаунт Владимира Преснякова в соцсетиФотография, опубликованная Владимиром Пресняковым
© Аккаунт Владимира Преснякова в соцсети
Фотография, опубликованная Владимиром Пресняковым
"Пять лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга", – подписал снимок музыкант.
Певица также оставила нежное послание под постом мужа.
"Любимый! Только ты и я. И наши дети", – отреагировала Подольская.
Пользователи Сети поддержали знаменитостей и осудили СМИ, писавшие об их расставании.
"Прекрасная семья! Сколько гадости пишут в СМИ! Противно читать!", "Не обращайте внимания! Чего только не придумают от зависти!", "Живите до гроба всем завистникам назло!", "Вы замечательные! Счастья вашей семье!", – прокомментировали поклонники пары.
Ранее Подольская рассказала об отношениях со свекровью Еленой Пресняковой. Она назвала их хорошими и восхитилась матерью супруга.
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