https://ria.ru/20221116/presnyakov-1831940835.html

"Любим друг друга": Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской

"Любим друг друга": Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской - РИА Новости, 16.11.2022

"Любим друг друга": Пресняков опроверг слухи о разводе с Подольской

Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с супругой Натальей Подольской и признался ей в любви. Артист поделился трогательным фото в своей соцсети. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:07

2022-11-16T15:07

2022-11-16T15:07

шоубиз

владимир пресняков

наталья подольская

семья

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с супругой Натальей Подольской и признался ей в любви. Артист поделился трогательным фото в своей соцсети. Певица также оставила нежное послание под постом мужа. Пользователи Сети поддержали знаменитостей и осудили СМИ, писавшие об их расставании.Ранее Подольская рассказала об отношениях со свекровью Еленой Пресняковой. Она назвала их хорошими и восхитилась матерью супруга.

https://ria.ru/20221031/presnyakov-1828032280.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

владимир пресняков, наталья подольская, семья