https://ria.ru/20231127/podtoplenie-1912189668.html
В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов
В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов - РИА Новости, 27.11.2023
В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов
Порядка 3 тысяч придомовых территорий подтоплено в Ростовской области, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:11
2023-11-27T17:11
2023-11-27T17:28
происшествия
ростовская область
россия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 3 тысяч придомовых территорий подтоплено в Ростовской области, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. "Для эвакуации населения в муниципальных образованиях подготовлено 116 пунктов временного размещения. Подтоплено порядка 3000 придомовых территорий, эвакуированы более 500 человек, из них 120 детей, размещены у родственников и в ПВР. Оказывается адресная помощь", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. "В связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования Ростовской области функционируют в режиме "Повышенная готовность". Диспетчерские службы и горячие линии в муниципалиетах осуществляют прием обращений от жителей, которые оперативно передаются исполнителям и держатся на контроле до полного устранения", - добавил представитель ведомства. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий непогоды привлечены 581 человек и 252 единицы техники, в том числе 27 плавсредств.
https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912148581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов
МЧС: примерно три тысячи придомовых территорий подтоплено в Ростовской области