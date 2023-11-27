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В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов - РИА Новости, 27.11.2023
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17:11 27.11.2023 (обновлено: 17:28 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/podtoplenie-1912189668.html
В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов
В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов - РИА Новости, 27.11.2023
В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов
Порядка 3 тысяч придомовых территорий подтоплено в Ростовской области, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:11
2023-11-27T17:28
происшествия
ростовская область
россия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 3 тысяч придомовых территорий подтоплено в Ростовской области, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. "Для эвакуации населения в муниципальных образованиях подготовлено 116 пунктов временного размещения. Подтоплено порядка 3000 придомовых территорий, эвакуированы более 500 человек, из них 120 детей, размещены у родственников и в ПВР. Оказывается адресная помощь", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. "В связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования Ростовской области функционируют в режиме "Повышенная готовность". Диспетчерские службы и горячие линии в муниципалиетах осуществляют прием обращений от жителей, которые оперативно передаются исполнителям и держатся на контроле до полного устранения", - добавил представитель ведомства. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий непогоды привлечены 581 человек и 252 единицы техники, в том числе 27 плавсредств.
https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912148581.html
ростовская область
россия
ростов-на-дону
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происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов

МЧС: примерно три тысячи придомовых территорий подтоплено в Ростовской области

© Главное управление МЧС России по Ростовской областиЭвакуация жителей после подтопления в Ростовской области. 27 ноября 2023
Эвакуация жителей после подтопления в Ростовской области. 27 ноября 2023
© Главное управление МЧС России по Ростовской области
Эвакуация жителей после подтопления в Ростовской области. 27 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 3 тысяч придомовых территорий подтоплено в Ростовской области, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.
«
"Для эвакуации населения в муниципальных образованиях подготовлено 116 пунктов временного размещения. Подтоплено порядка 3000 придомовых территорий, эвакуированы более 500 человек, из них 120 детей, размещены у родственников и в ПВР. Оказывается адресная помощь", - сказал собеседник агентства.
Последствия стихийного бедствия - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления
Вчера, 15:18
Он отметил, что наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования Ростовской области функционируют в режиме "Повышенная готовность". Диспетчерские службы и горячие линии в муниципалиетах осуществляют прием обращений от жителей, которые оперативно передаются исполнителям и держатся на контроле до полного устранения", - добавил представитель ведомства.
По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий непогоды привлечены 581 человек и 252 единицы техники, в том числе 27 плавсредств.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

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Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

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© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ПроисшествияРостовская областьРоссияРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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