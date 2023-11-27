https://ria.ru/20231127/podtoplenie-1912189668.html

В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов

В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов - РИА Новости, 27.11.2023

В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов

Порядка 3 тысяч придомовых территорий подтоплено в Ростовской области, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:11

2023-11-27T17:11

2023-11-27T17:28

происшествия

ростовская область

россия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 3 тысяч придомовых территорий подтоплено в Ростовской области, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. "Для эвакуации населения в муниципальных образованиях подготовлено 116 пунктов временного размещения. Подтоплено порядка 3000 придомовых территорий, эвакуированы более 500 человек, из них 120 детей, размещены у родственников и в ПВР. Оказывается адресная помощь", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. "В связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования Ростовской области функционируют в режиме "Повышенная готовность". Диспетчерские службы и горячие линии в муниципалиетах осуществляют прием обращений от жителей, которые оперативно передаются исполнителям и держатся на контроле до полного устранения", - добавил представитель ведомства. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий непогоды привлечены 581 человек и 252 единицы техники, в том числе 27 плавсредств.

https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912148581.html

ростовская область

россия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии