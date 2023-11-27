https://ria.ru/20231127/opk-1912103336.html

Костромская область лидирует по обеспечению кадрами предприятий ОПК

Костромская область лидирует по обеспечению кадрами предприятий ОПК - РИА Новости, 27.11.2023

Костромская область лидирует по обеспечению кадрами предприятий ОПК

Костромская область по итогам 10 месяцев 2023 года заняла первое место в рейтинге Роструда по обеспечению кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:31

2023-11-27T13:31

2023-11-27T13:31

костромская область

костромская область

сергей ситников

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858255768_0:288:3130:2048_1920x0_80_0_0_7b50695bf56db5aee20be602e5e9e823.jpg

КОСТРОМА, 27 ноя – РИА Новости. Костромская область по итогам 10 месяцев 2023 года заняла первое место в рейтинге Роструда по обеспечению кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает администрация региона. "По итогам оценки Федеральной службы по труду и занятости населения за десять месяцев 2023 года по обеспечению кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса, Костромская область набрала 99,14 балла из 100 возможных. Среди субъектов Российской Федерации регион занял первое место", - говорится в сообщении. Согласно оценкам экспертов, показатель свидетельствует о том, что в регионе на высоком уровне выстроено взаимодействие с работодателями по подбору кандидатов на вакансии, принимаются эффективные управленческие решения, грамотно ведётся подбор соискателей. Губернатор Сергей Ситников определил работу по кадровому обеспечению предприятий ОПК среди ключевых задач органов власти. Он неоднократно подчеркивал, что в условиях проведения специальной военной операции это вопрос национальной безопасности. В связи с этим Ситников поручил организовать в регионе взаимодействие системы среднего профобразования с работодателями. "Есть особые периоды развития страны, когда изменяются требования к трудовым ресурсам. Это, в том числе, события, которые сейчас проходят в нашей стране, связанные с СВО. Сегодня особая ситуация, она связана с востребованностью рабочих профессий, особенно в оборонном секторе. И одна из главных задач - подготовка кадров для оборонных предприятий", - подчеркивает Сергей Ситников. В Костромской области кадры для предприятий военно-промышленного комплекса готовят машиностроительный техникум, автотранспортный колледж, колледж отраслевых технологий строительства и другие учреждения среднего профобразования. По поручению губернатора для нужд предприятий с нового учебного года местный политехнический колледж открыл отдельную группу подготовки токарей. Кроме того, на базе учебного заведения созданы краткосрочные курсы по токарному делу. "Также по инициативе главы региона запущено ускоренное дополнительное профессиональное образование работников предприятий ОПК. С начала нового учебного года совместно с центром опережающей профессиональной подготовки проводится системная работа по закрытию вакансий на предприятиях ОПК", - информирует администрация Костромской области.

https://ria.ru/20231120/onkoskrining-1910637218.html

https://ria.ru/20231116/moloko-1909942946.html

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

костромская область, сергей ситников, федеральная служба по труду и занятости (роструд)