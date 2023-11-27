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Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен ее шоу - РИА Новости, 27.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:22 27.11.2023 (обновлено: 13:26 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/nochnye_snaypery-1912097921.html
Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен ее шоу
Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен ее шоу - РИА Новости, 27.11.2023
Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен ее шоу
Певица Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" дали концерт в Иркутске после предыдущих многочисленных отмен и протестов активистов, сообщает портал... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:22
2023-11-27T13:26
шоубиз
новости шоу-бизнеса
диана арбенина
ночные снайперы
иркутск
россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" дали концерт в Иркутске после предыдущих многочисленных отмен и протестов активистов, сообщает портал ircity.ru.Выступление прошло 25 ноября в ледовом дворце "Айсберг" и началось с оригинального выхода певицы на сцену — через трибуну и зал партера. Ранее концерт "Ночных снайперов" был отменен в Бишкеке. Тогда организаторы в Киргизии не смогли получить разрешительные документы.В этом году также не состоялись несколько выступлений Арбениной в России: в Йошкар-Оле, Саратове и Томске.По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция певицы относительно Крыма и СВО. Активисты требовали у властей отменить выступления. Концертный директор музыкантов утверждала, что певица не входит в список иноагентов и отмены незаконны. В этом году музыканты "Ночных снайперов" отмечают 30-летие коллектива многочисленными турами по городам России и СНГ.
https://ria.ru/20231122/arbenina-1911015001.html
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новости шоу-бизнеса, диана арбенина, ночные снайперы, иркутск, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Иркутск, Россия
Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен ее шоу

Диана Арбенина дала концерт в Иркутске после предыдущих отмен и протестов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" дали концерт в Иркутске после предыдущих многочисленных отмен и протестов активистов, сообщает портал ircity.ru.
Выступление прошло 25 ноября в ледовом дворце "Айсберг" и началось с оригинального выхода певицы на сцену — через трибуну и зал партера.
© Фото : соцсетиКонцерт Дианы Арбениной в Иркутске
Концерт Дианы Арбениной в Иркутске - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : соцсети
Концерт Дианы Арбениной в Иркутске
Ранее концерт "Ночных снайперов" был отменен в Бишкеке. Тогда организаторы в Киргизии не смогли получить разрешительные документы.
В этом году также не состоялись несколько выступлений Арбениной в России: в Йошкар-Оле, Саратове и Томске.
По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция певицы относительно Крыма и СВО. Активисты требовали у властей отменить выступления. Концертный директор музыкантов утверждала, что певица не входит в список иноагентов и отмены незаконны.
В этом году музыканты "Ночных снайперов" отмечают 30-летие коллектива многочисленными турами по городам России и СНГ.
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной
22 ноября, 13:24
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаДиана АрбенинаНочные снайперыИркутскРоссия
 
 
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