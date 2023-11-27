https://ria.ru/20231127/nochnye_snaypery-1912097921.html

Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен ее шоу

Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен ее шоу - РИА Новости, 27.11.2023

Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен ее шоу

Певица Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" дали концерт в Иркутске после предыдущих многочисленных отмен и протестов активистов, сообщает портал... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:22

2023-11-27T13:22

2023-11-27T13:26

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" дали концерт в Иркутске после предыдущих многочисленных отмен и протестов активистов, сообщает портал ircity.ru.Выступление прошло 25 ноября в ледовом дворце "Айсберг" и началось с оригинального выхода певицы на сцену — через трибуну и зал партера. Ранее концерт "Ночных снайперов" был отменен в Бишкеке. Тогда организаторы в Киргизии не смогли получить разрешительные документы.В этом году также не состоялись несколько выступлений Арбениной в России: в Йошкар-Оле, Саратове и Томске.По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция певицы относительно Крыма и СВО. Активисты требовали у властей отменить выступления. Концертный директор музыкантов утверждала, что певица не входит в список иноагентов и отмены незаконны. В этом году музыканты "Ночных снайперов" отмечают 30-летие коллектива многочисленными турами по городам России и СНГ.

https://ria.ru/20231122/arbenina-1911015001.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости шоу-бизнеса, диана арбенина, ночные снайперы, иркутск, россия