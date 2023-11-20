https://ria.ru/20231120/arbenina-1910579879.html
В Киргизии отменили концерт Дианы Арбениной
В Киргизии отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 20.11.2023
В Киргизии отменили концерт Дианы Арбениной
Запланированный в столице Киргизии Бишкеке концерт певицы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" отменен, сказано на странице музыкантов в Instagram*. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:31
2023-11-20T15:31
2023-11-20T15:31
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Запланированный в столице Киргизии Бишкеке концерт певицы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" отменен, сказано на странице музыкантов в Instagram*."С сожалением сообщаем вам об отмене концерта, запланированного на 20 ноября 2023 года во дворце спорта. На текущий момент компания-организатор не получила дополнительные разрешительные документы от государственных органов. Эти дополнительные разрешения стали необходимы для обеспечения безопасности, из-за проходящих международных саммитов", — говорится в сообщении.Артисты предупредили, что купленные билеты можно вернуть в месте приобретения.В этом году также не состоялись несколько концертов "Ночных снайперов", в городах России. По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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диана арбенина, россия, бишкек, киргизия, ночные снайперы, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости
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В Киргизии отменили концерт Дианы Арбениной
В Киргизии отменили концерт Дианы Арбениной из-за отсутствия документов
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Запланированный в столице Киргизии Бишкеке концерт певицы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" отменен, сказано на странице музыкантов в Instagram*.
«
"С сожалением сообщаем вам об отмене концерта, запланированного на 20 ноября 2023 года во дворце спорта. На текущий момент компания-организатор не получила дополнительные разрешительные документы от государственных органов. Эти дополнительные разрешения стали необходимы для обеспечения безопасности, из-за проходящих международных саммитов", — говорится в сообщении.
Артисты предупредили, что купленные билеты можно вернуть в месте приобретения.
В этом году также не состоялись несколько концертов "Ночных снайперов", в городах России. По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Это диверсия": Арбенину возмутила отмена ее концерта в Йошкар-Оле