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В Киргизии отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 20.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:31 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/arbenina-1910579879.html
В Киргизии отменили концерт Дианы Арбениной
В Киргизии отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 20.11.2023
В Киргизии отменили концерт Дианы Арбениной
Запланированный в столице Киргизии Бишкеке концерт певицы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" отменен, сказано на странице музыкантов в Instagram*. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:31
2023-11-20T15:31
шоубиз
диана арбенина
россия
бишкек
киргизия
ночные снайперы
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Запланированный в столице Киргизии Бишкеке концерт певицы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" отменен, сказано на странице музыкантов в Instagram*.&quot;С сожалением сообщаем вам об отмене концерта, запланированного на 20 ноября 2023 года во дворце спорта. На текущий момент компания-организатор не получила дополнительные разрешительные документы от государственных органов. Эти дополнительные разрешения стали необходимы для обеспечения безопасности, из-за проходящих международных саммитов&quot;, — говорится в сообщении.Артисты предупредили, что купленные билеты можно вернуть в месте приобретения.В этом году также не состоялись несколько концертов "Ночных снайперов", в городах России. По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231013/arbenina-1902627648.html
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Шоубиз, Диана Арбенина, Россия, Бишкек, Киргизия, Ночные снайперы, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
В Киргизии отменили концерт Дианы Арбениной

В Киргизии отменили концерт Дианы Арбениной из-за отсутствия документов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДиана Арбенина
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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Диана Арбенина
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Запланированный в столице Киргизии Бишкеке концерт певицы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" отменен, сказано на странице музыкантов в Instagram*.
«

"С сожалением сообщаем вам об отмене концерта, запланированного на 20 ноября 2023 года во дворце спорта. На текущий момент компания-организатор не получила дополнительные разрешительные документы от государственных органов. Эти дополнительные разрешения стали необходимы для обеспечения безопасности, из-за проходящих международных саммитов", — говорится в сообщении.

Фотография, опубликованная на странице группы "Ночные снайперы" в социальной сети
Фотография, опубликованная на странице группы Ночные снайперы в социальной сети
Фотография, опубликованная на странице группы "Ночные снайперы" в социальной сети
Артисты предупредили, что купленные билеты можно вернуть в месте приобретения.
В этом году также не состоялись несколько концертов "Ночных снайперов", в городах России. По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина на XIII-ом ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
"Это диверсия": Арбенину возмутила отмена ее концерта в Йошкар-Оле
13 октября, 18:30
 
ШоубизДиана АрбенинаРоссияБишкекКиргизияНочные снайперыШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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