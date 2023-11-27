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КТК приостановил погрузку нефти в Черном море - РИА Новости, 27.11.2023
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09:29 27.11.2023 (обновлено: 09:31 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/neft-1912028713.html
КТК приостановил погрузку нефти в Черном море
КТК приостановил погрузку нефти в Черном море - РИА Новости, 27.11.2023
КТК приостановил погрузку нефти в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил погрузку нефти из-за непогоды в Черном море, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществляется в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:29
2023-11-27T09:31
черное море
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил погрузку нефти из-за непогоды в Черном море, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров, сообщила компания."Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", - сообщила компания.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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черное море, экономика
Черное море, Экономика
КТК приостановил погрузку нефти в Черном море

КТК остановил погрузки нефти в Черном море из-за непогоды

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкМужчина на берегу Черного моря в Сочи в штормовую погоду
Мужчина на берегу Черного моря в Сочи в штормовую погоду - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Мужчина на берегу Черного моря в Сочи в штормовую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил погрузку нефти из-за непогоды в Черном море, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров, сообщила компания.
"Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", - сообщила компания.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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