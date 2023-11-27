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В нацпроекте "Производительность труда" участвуют 40 ульяновских компаний - РИА Новости, 27.11.2023
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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
 
22:39 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/natsproekt-1912247491.html
В нацпроекте "Производительность труда" участвуют 40 ульяновских компаний
В нацпроекте "Производительность труда" участвуют 40 ульяновских компаний - РИА Новости, 27.11.2023
В нацпроекте "Производительность труда" участвуют 40 ульяновских компаний
В Ульяновской области 40 местных компаний подключились к участию в нацпроекте "Производительность труда", это уже принесло результаты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T22:39
2023-11-27T22:39
ульяновская область
экономика
технологии
россия
ульяновская область
алексей русских
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В Ульяновской области 40 местных компаний подключились к участию в нацпроекте "Производительность труда", это уже принесло результаты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Развитие национального проекта в регионе обсудили на заседании штаба под руководством губернатора Ульяновской области Алексея Русских в понедельник."В связи с непростой экономической ситуацией, в том числе, нехваткой кадров в некоторых отраслях, очень важным направлением становится работа над повышением производительности труда. На сегодняшний день 40 предприятий региона включились в реализацию национального проекта "Производительность труда" и уже получены хорошие результаты", - цитирует пресс-служба Русских.Губернатор добавил, что по оценке Минэкономразвития России эффективность совместной работы регионального правительства с промышленными предприятиями области по достижению основной цели национального проекта составляет 100%, говорится в сообщении.На текущий момент на сайт "Производительность.рф" предприятиями Ульяновской области подано 52 заявки на участие в национальном проекте. 40 предприятий региона заключили соглашения с уполномоченным исполнительным органом, из них 15 — с федеральным центром компетенций, 17 — с региональным центром компетенций, восемь реализуют проект самостоятельно.Среди участников преобладают предприятия обрабатывающей промышленности, занимающиеся производством автокомпонентов и комплектующих, мебели и дверей, изделий для строительной отрасли, частей и принадлежностей летательных аппаратов, осветительных приборов, отопительного оборудования и другого. Также активно ведется работа с предприятиями-производителями пищевой продукции, торговыми компаниями."Ключевое преимущество нацпроекта – это возможность обеспечить темпы роста производительности труда на предприятии-участнике не менее чем на 5% в год, что является очень важным для развития промышленности в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран. Буквально неделю назад пришла новость от Минэкономразвития РФ: все предприятия Ульяновской области, внедряющие бережливые технологии под руководством ФЦК и РЦК, по итогам 2022 года достигли целевого показателя - не менее чем 5% ежегодного прироста производительности труда. По предварительным итогам тематического рейтинга, в первом полугодии 2023 года регион вошел в число лидеров", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Марину Алексееву.Глава региона отметил, что реализация нацпроекта существенно снизила себестоимость продукции, тем самым позволяя собственникам направить средства на повышение заработных плат, не уменьшая прибыль предприятий.
https://ria.ru/20231025/zhile-1905174307.html
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экономика, технологии, россия, ульяновская область, алексей русских, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ульяновская область, Экономика, Технологии, Россия, Ульяновская область, Алексей Русских, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В нацпроекте "Производительность труда" участвуют 40 ульяновских компаний

В нацпроекте "Производительность труда" участвуют 40 ульяновских компаний

© Фото : BerserkerusУльяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Berserkerus
Ульяновск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В Ульяновской области 40 местных компаний подключились к участию в нацпроекте "Производительность труда", это уже принесло результаты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Развитие национального проекта в регионе обсудили на заседании штаба под руководством губернатора Ульяновской области Алексея Русских в понедельник.
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"В связи с непростой экономической ситуацией, в том числе, нехваткой кадров в некоторых отраслях, очень важным направлением становится работа над повышением производительности труда. На сегодняшний день 40 предприятий региона включились в реализацию национального проекта "Производительность труда" и уже получены хорошие результаты", - цитирует пресс-служба Русских.
Губернатор добавил, что по оценке Минэкономразвития России эффективность совместной работы регионального правительства с промышленными предприятиями области по достижению основной цели национального проекта составляет 100%, говорится в сообщении.
На текущий момент на сайт "Производительность.рф" предприятиями Ульяновской области подано 52 заявки на участие в национальном проекте. 40 предприятий региона заключили соглашения с уполномоченным исполнительным органом, из них 15 — с федеральным центром компетенций, 17 — с региональным центром компетенций, восемь реализуют проект самостоятельно.
Среди участников преобладают предприятия обрабатывающей промышленности, занимающиеся производством автокомпонентов и комплектующих, мебели и дверей, изделий для строительной отрасли, частей и принадлежностей летательных аппаратов, осветительных приборов, отопительного оборудования и другого. Также активно ведется работа с предприятиями-производителями пищевой продукции, торговыми компаниями.
«
"Ключевое преимущество нацпроекта – это возможность обеспечить темпы роста производительности труда на предприятии-участнике не менее чем на 5% в год, что является очень важным для развития промышленности в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран. Буквально неделю назад пришла новость от Минэкономразвития РФ: все предприятия Ульяновской области, внедряющие бережливые технологии под руководством ФЦК и РЦК, по итогам 2022 года достигли целевого показателя - не менее чем 5% ежегодного прироста производительности труда. По предварительным итогам тематического рейтинга, в первом полугодии 2023 года регион вошел в число лидеров", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Марину Алексееву.
Глава региона отметил, что реализация нацпроекта существенно снизила себестоимость продукции, тем самым позволяя собственникам направить средства на повышение заработных плат, не уменьшая прибыль предприятий.
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Ульяновская областьЭкономикаТехнологииРоссияУльяновская областьАлексей РусскихМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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