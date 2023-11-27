https://ria.ru/20231127/nato-1912133789.html
Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем
Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем - РИА Новости, 27.11.2023
Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем
Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи глав МИД альянса подтвердил важность продолжения диалога с Китаем по климату и контролю над вооружениями. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:38
2023-11-27T14:38
2023-11-27T14:38
в мире
брюссель
китай
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи глав МИД альянса подтвердил важность продолжения диалога с Китаем по климату и контролю над вооружениями. "Мы считаем важным продолжать диалог с Китаем по важным совместным вызовам, включая климат и контроль над вооружениями. Китай – не наш противник", - сказал он на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел стран альянса, которая пройдет 28 и 29 ноября в Брюсселе.
https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, китай, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Китай, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем
Генсек НАТО перед встречей глав МИД альянса заявил о важности диалога с Китаем