https://ria.ru/20231127/nato-1912133789.html

Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем

Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем - РИА Новости, 27.11.2023

Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи глав МИД альянса подтвердил важность продолжения диалога с Китаем по климату и контролю над вооружениями. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:38

2023-11-27T14:38

2023-11-27T14:38

в мире

брюссель

китай

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи глав МИД альянса подтвердил важность продолжения диалога с Китаем по климату и контролю над вооружениями. "Мы считаем важным продолжать диалог с Китаем по важным совместным вызовам, включая климат и контроль над вооружениями. Китай – не наш противник", - сказал он на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел стран альянса, которая пройдет 28 и 29 ноября в Брюсселе.

https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html

брюссель

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брюссель, китай, йенс столтенберг, нато