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Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем - РИА Новости, 27.11.2023
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14:38 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/nato-1912133789.html
Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем
Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем - РИА Новости, 27.11.2023
Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем
Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи глав МИД альянса подтвердил важность продолжения диалога с Китаем по климату и контролю над вооружениями. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:38
2023-11-27T14:38
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китай
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи глав МИД альянса подтвердил важность продолжения диалога с Китаем по климату и контролю над вооружениями. "Мы считаем важным продолжать диалог с Китаем по важным совместным вызовам, включая климат и контроль над вооружениями. Китай – не наш противник", - сказал он на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел стран альянса, которая пройдет 28 и 29 ноября в Брюсселе.
https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html
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в мире, брюссель, китай, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Китай, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг заявил о важности диалога с Китаем

Генсек НАТО перед встречей глав МИД альянса заявил о важности диалога с Китаем

© AP Photo / Markus SchreiberГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи глав МИД альянса подтвердил важность продолжения диалога с Китаем по климату и контролю над вооружениями.
«
"Мы считаем важным продолжать диалог с Китаем по важным совместным вызовам, включая климат и контроль над вооружениями. Китай – не наш противник", - сказал он на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел стран альянса, которая пройдет 28 и 29 ноября в Брюсселе.
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14 ноября, 08:00
 
В миреБрюссельКитайЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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