https://ria.ru/20231127/nato-1912131136.html
Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг
Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.11.2023
Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но членство невозможно во время конфликта. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:30
2023-11-27T14:30
2023-11-27T15:18
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но членство невозможно во время конфликта."Полноценное членство Украины невозможно во время вооруженного конфликта", - сказал он.
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912126845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг
Столтенберг не готов предсказать решения саммита НАТО в США по членству Украины