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Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.11.2023
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14:30 27.11.2023 (обновлено: 15:18 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/nato-1912131136.html
Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг
Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.11.2023
Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но членство невозможно во время конфликта. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:30
2023-11-27T15:18
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но членство невозможно во время конфликта."Полноценное членство Украины невозможно во время вооруженного конфликта", - сказал он.
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912126845.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг

Столтенберг не готов предсказать решения саммита НАТО в США по членству Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но членство невозможно во время конфликта.
«
"Полноценное членство Украины невозможно во время вооруженного конфликта", - сказал он.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Главы МИД НАТО хотят согласовать рекомендации по членству Украины
дополняется ...
 
В миреУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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