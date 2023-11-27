https://ria.ru/20231127/nato-1912131136.html

Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг

Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.11.2023

Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но членство невозможно во время конфликта. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:30

2023-11-27T14:30

2023-11-27T15:18

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но членство невозможно во время конфликта."Полноценное членство Украины невозможно во время вооруженного конфликта", - сказал он.

https://ria.ru/20231127/ukraina-1912126845.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, нато, йенс столтенберг