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Глава Ленобласти вручил многодетным семьям новые микроавтобусы

Глава Ленобласти вручил многодетным семьям новые микроавтобусы - РИА Новости, 27.11.2023

Глава Ленобласти вручил многодетным семьям новые микроавтобусы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил девяти многодетным семьям ключи от новых полноприводных микроавтобусов повышенной вместимости,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:50

2023-11-27T18:50

2023-11-27T18:50

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

общество

многодетные семьи

госпрограмма

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил девяти многодетным семьям ключи от новых полноприводных микроавтобусов повышенной вместимости, сообщил глава региона в своем официальном телеграмм-канале. "Еще девять многодетных семей - на надежных колесах. Продолжаем обеспечивать микроавтобусами тех, у кого в семье шесть и более детей. В Ленобласти это государственная программа", — написал Дрозденко. Новые автомобили получили девять многодетных семей из Всеволожского, Волховского, Ломоносовского, Приозерского и Тосненского районов. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, автомобили оснащены восьмью пассажирскими и одним водительским сиденьями. Тип двигателя – бензиновый, 92 класс, с полным приводом. Кроме того, в комплекс к автомобилям регион предоставил ОСАГО и летний комплекс резины. "Данная мера поддержки предоставляется семьям при условии постоянного проживания одного или обоих родителей в Ленинградской области не менее пяти лет, отмеченных за достойное воспитание детей", - отметили в обладминистрации, добавив, что ранее подобные автомобили получили восемь семей.

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ленинградская область, александр дрозденко, общество, многодетные семьи, госпрограмма