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Россия предпочитает модель многополярного мироустройства, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.11.2023
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10:55 27.11.2023 (обновлено: 12:41 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/miroustroystvo-1912048416.html
Россия предпочитает модель многополярного мироустройства, заявил Ушаков
Россия предпочитает модель многополярного мироустройства, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.11.2023
Россия предпочитает модель многополярного мироустройства, заявил Ушаков
Растущее влияние мирового большинства воплощает модель безблокового и многополярного мироустройства, которой отдает предпочтение и Россия, заявил помощник... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:55
2023-11-27T12:41
россия
в мире
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Растущее влияние мирового большинства воплощает модель безблокового и многополярного мироустройства, которой отдает предпочтение и Россия, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мировое большинство, его растущее влияние на международные дела, по сути дела, воплощают в себе именно такую модель безблокового, многополярного, многоцивилизационного мироустройства, которому Россия безусловно отдает свое предпочтение", - заявил помощник президента РФ.По его словам, Россия способствует становлению такого мироустройства и является "локомотивом этого объективного процесса"."Постепенно складывающиеся отношения внутри мирового большинства являются примером той самой "симфонии цивилизации", о которой как о желательной для нас модели мира не раз говорил Владимир Путин, где неотъемлемой частью выступает Россия как отдельная страна-цивилизация", - отметил Ушаков.
https://ria.ru/20231117/forum-1910189850.html
https://ria.ru/20231124/putin-1911652195.html
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россия, в мире, юрий ушаков, владимир путин
Россия, В мире, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Россия предпочитает модель многополярного мироустройства, заявил Ушаков

Ушаков: влияние большинства воплощает модель безблокового мироустройства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Растущее влияние мирового большинства воплощает модель безблокового и многополярного мироустройства, которой отдает предпочтение и Россия, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мировое большинство, его растущее влияние на международные дела, по сути дела, воплощают в себе именно такую модель безблокового, многополярного, многоцивилизационного мироустройства, которому Россия безусловно отдает свое предпочтение", - заявил помощник президента РФ.
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По его словам, Россия способствует становлению такого мироустройства и является "локомотивом этого объективного процесса".
"Постепенно складывающиеся отношения внутри мирового большинства являются примером той самой "симфонии цивилизации", о которой как о желательной для нас модели мира не раз говорил Владимир Путин, где неотъемлемой частью выступает Россия как отдельная страна-цивилизация", - отметил Ушаков.
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