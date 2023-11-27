https://ria.ru/20231127/miroustroystvo-1912048416.html

Россия предпочитает модель многополярного мироустройства, заявил Ушаков

Россия предпочитает модель многополярного мироустройства, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.11.2023

Россия предпочитает модель многополярного мироустройства, заявил Ушаков

Растущее влияние мирового большинства воплощает модель безблокового и многополярного мироустройства, которой отдает предпочтение и Россия, заявил помощник... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:55

2023-11-27T10:55

2023-11-27T12:41

россия

в мире

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Растущее влияние мирового большинства воплощает модель безблокового и многополярного мироустройства, которой отдает предпочтение и Россия, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мировое большинство, его растущее влияние на международные дела, по сути дела, воплощают в себе именно такую модель безблокового, многополярного, многоцивилизационного мироустройства, которому Россия безусловно отдает свое предпочтение", - заявил помощник президента РФ.По его словам, Россия способствует становлению такого мироустройства и является "локомотивом этого объективного процесса"."Постепенно складывающиеся отношения внутри мирового большинства являются примером той самой "симфонии цивилизации", о которой как о желательной для нас модели мира не раз говорил Владимир Путин, где неотъемлемой частью выступает Россия как отдельная страна-цивилизация", - отметил Ушаков.

https://ria.ru/20231117/forum-1910189850.html

https://ria.ru/20231124/putin-1911652195.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, юрий ушаков, владимир путин