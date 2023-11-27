https://ria.ru/20231127/markirovka-1912235945.html

В России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектроники

В России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектроники - РИА Новости, 27.11.2023

В России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектроники

Эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции пройдет в России с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года, говорится в постановлении... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T20:23

2023-11-27T20:23

2023-11-27T20:23

россия

технологии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции пройдет в России с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года, говорится в постановлении правительства, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Как говорится в постановлении, эксперимент будет проведен в отношении светотехнической продукции и ее компонентов, участие в нем будет добровольным. Предполагается, что коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Участниками эксперимента станут федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на обеспечение проведения эксперимента, участники оборота радиоэлектронной продукции, оператор информационной системы, операторы электронного документооборота, а также операторы фискальных данных. "Проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки светотехнической продукции и ее компонентов", - говорится в документе. Как прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, инициатором эксперимента выступил бизнес, крупнейшие российские производители и ассоциации. "Сейчас у них есть проблема: некоторые компании везут светотехнику из других стран, перепаковывают и выдают за российскую. На этом основании выигрывают тендеры на госпоставки. В итоге господдержка уходит серому бизнесу, а российские производители не получают стимулов для развития. Маркировка уже зарекомендовала себя в других отраслях, данный рынок она тоже позволит эффективно обелить", - сказал он. По мнению генерального директора ООО "ЛЕДЕЛ" (производство светильников) Дениса Рябова, маркировка промышленной продукции не только защитит рынок от контрафакта, но и позволит решить еще две задачи: "Во-первых, правительство РФ получает реальную информацию о ситуации на рынке, на основании которой можно оперативно вырабатывать меры по поддержке отечественных производителей. Во-вторых, маркировка позволяет выявлять схемы ухода от налогов, что в конечном счете увеличивает наполняемость бюджета".

https://ria.ru/20231116/konservy-1909903982.html

https://ria.ru/20231111/pivo-1908793490.html

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