https://ria.ru/20231127/lechenie-1912041417.html

На лечение детей с тяжелыми заболеваниями выделят 33 миллиарда рублей

На лечение детей с тяжелыми заболеваниями выделят 33 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.11.2023

На лечение детей с тяжелыми заболеваниями выделят 33 миллиарда рублей

Правительство направит еще более 33 миллиардов рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:27

2023-11-27T10:27

2023-11-27T11:11

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство направит еще более 33 миллиардов рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Сегодня направим свыше 33 миллиардов рублей, чтобы расширить список тяжелых патологий по самым разным профилям и приобрести необходимые лекарства, добавятся также новые уникальные методы терапии", — сказал он.Как отметил Мишустин, правительство рассчитывает, что благодаря принятым мерам больше детей смогут восстановиться после болезни.Кроме того, регионам направят миллиард рублей на детей с сахарным диабетом в этом году, еще свыше четырех миллиардов — в 2024-м.

https://ria.ru/20230511/lechenie-1870995162.html

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правительство рф, экономика, здоровье - общество, михаил мишустин, россия, общество