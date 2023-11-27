На лечение детей с тяжелыми заболеваниями выделят 33 миллиарда рублей
В России направят более 33 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями
© iStock.com / sudok1Больница
© iStock.com / sudok1
Больница. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство направит еще более 33 миллиардов рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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"Сегодня направим свыше 33 миллиардов рублей, чтобы расширить список тяжелых патологий по самым разным профилям и приобрести необходимые лекарства, добавятся также новые уникальные методы терапии", — сказал он.
Как отметил Мишустин, правительство рассчитывает, что благодаря принятым мерам больше детей смогут восстановиться после болезни.
Кроме того, регионам направят миллиард рублей на детей с сахарным диабетом в этом году, еще свыше четырех миллиардов — в 2024-м.
"Круг добра" — государственный фонд, создан указом президента 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Его бюджет формируется из разницы между обычной (13 процентов) и повышенной (15 процентов) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке налогом облагается часть доходов граждан с заработком выше пяти миллионов рублей в год.