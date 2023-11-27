Рейтинг@Mail.ru
На лечение детей с тяжелыми заболеваниями выделят 33 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 27.11.2023 (обновлено: 11:11 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/lechenie-1912041417.html
На лечение детей с тяжелыми заболеваниями выделят 33 миллиарда рублей
На лечение детей с тяжелыми заболеваниями выделят 33 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.11.2023
На лечение детей с тяжелыми заболеваниями выделят 33 миллиарда рублей
Правительство направит еще более 33 миллиардов рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:27
2023-11-27T11:11
правительство рф
экономика
здоровье - общество
михаил мишустин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство направит еще более 33 миллиардов рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.&quot;Сегодня направим свыше 33 миллиардов рублей, чтобы расширить список тяжелых патологий по самым разным профилям и приобрести необходимые лекарства, добавятся также новые уникальные методы терапии&quot;, — сказал он.Как отметил Мишустин, правительство рассчитывает, что благодаря принятым мерам больше детей смогут восстановиться после болезни.Кроме того, регионам направят миллиард рублей на детей с сахарным диабетом в этом году, еще свыше четырех миллиардов — в 2024-м.
https://ria.ru/20230511/lechenie-1870995162.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83f40f8f64fd3c1ba44cfdf30038ae32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
правительство рф, экономика, здоровье - общество, михаил мишустин, россия, общество
Правительство РФ, Экономика, Здоровье - Общество, Михаил Мишустин, Россия, Общество
На лечение детей с тяжелыми заболеваниями выделят 33 миллиарда рублей

В России направят более 33 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями

© iStock.com / sudok1Больница
Больница - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© iStock.com / sudok1
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство направит еще более 33 миллиардов рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«

"Сегодня направим свыше 33 миллиардов рублей, чтобы расширить список тяжелых патологий по самым разным профилям и приобрести необходимые лекарства, добавятся также новые уникальные методы терапии", — сказал он.

Как отметил Мишустин, правительство рассчитывает, что благодаря принятым мерам больше детей смогут восстановиться после болезни.
Кроме того, регионам направят миллиард рублей на детей с сахарным диабетом в этом году, еще свыше четырех миллиардов — в 2024-м.

"Круг добра" — государственный фонд, создан указом президента 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Его бюджет формируется из разницы между обычной (13 процентов) и повышенной (15 процентов) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке налогом облагается часть доходов граждан с заработком выше пяти миллионов рублей в год.

Таблетки - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
"Круг добра" заявил об успехах России в лечении орфанных болезней у детей
11 мая, 12:13
 
Правительство РФЭкономикаЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала