https://ria.ru/20231127/kuban-1912144240.html

Экстренные службы Кубани продолжили ликвидацию последствий непогоды

Экстренные службы Кубани продолжили ликвидацию последствий непогоды - РИА Новости, 27.11.2023

Экстренные службы Кубани продолжили ликвидацию последствий непогоды

Экстренные службы Краснодарского края продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия непогоды, стоит задача до конца дня вернуть тепло и свет, сообщил... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:08

2023-11-27T15:08

2023-11-27T15:08

краснодарский край

вениамин кондратьев

происшествия

сильный шторм на черноморском побережье россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912082945_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ea67168bcb8ec8cec7e14b64d422f954.jpg

КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Экстренные службы Краснодарского края продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия непогоды, стоит задача до конца дня вернуть тепло и свет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. "Экстренные службы края продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия непогоды. Стоит задача до конца дня вернуть тепло и свет в дома людей, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в социальные объекты", - написал Кондратьев.По его словам, в течение трех суток комиссии в муниципалитетах должны произвести оценку ущерба, чтобы быстрее начать выплату компенсаций. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии