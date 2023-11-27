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Экстренные службы Кубани продолжили ликвидацию последствий непогоды - РИА Новости, 27.11.2023
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15:08 27.11.2023
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Экстренные службы Кубани продолжили ликвидацию последствий непогоды
Экстренные службы Кубани продолжили ликвидацию последствий непогоды - РИА Новости, 27.11.2023
Экстренные службы Кубани продолжили ликвидацию последствий непогоды
Экстренные службы Краснодарского края продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия непогоды, стоит задача до конца дня вернуть тепло и свет, сообщил... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:08
2023-11-27T15:08
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Экстренные службы Краснодарского края продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия непогоды, стоит задача до конца дня вернуть тепло и свет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. "Экстренные службы края продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия непогоды. Стоит задача до конца дня вернуть тепло и свет в дома людей, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в социальные объекты", - написал Кондратьев.По его словам, в течение трех суток комиссии в муниципалитетах должны произвести оценку ущерба, чтобы быстрее начать выплату компенсаций. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Экстренные службы Кубани продолжили ликвидацию последствий непогоды

Экстренные службы Кубани планируют вернуть отопление и свет в дома до конца дня

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Экстренные службы Краснодарского края продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия непогоды, стоит задача до конца дня вернуть тепло и свет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«
"Экстренные службы края продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия непогоды. Стоит задача до конца дня вернуть тепло и свет в дома людей, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в социальные объекты", - написал Кондратьев.
По его словам, в течение трех суток комиссии в муниципалитетах должны произвести оценку ущерба, чтобы быстрее начать выплату компенсаций.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевПроисшествияСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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