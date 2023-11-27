https://ria.ru/20231127/katastrofa-1912235555.html

Происходит стремительно. СМИ забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в зоне СВО

Происходит стремительно. СМИ забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 27.11.2023

Происходит стремительно. СМИ забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в зоне СВО

Численность ВСУ быстро сокращается в боях с российскими военными, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T20:21

2023-11-27T20:21

2023-11-27T20:21

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Численность ВСУ быстро сокращается в боях с российскими военными, пишет британское издание Daily Express."Скоро пойдет третий год конфликта на Украине, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на передовой, а их шансы на победу иссякают", — говорится в материале.Журналисты указали, что в плане производства и приобретения оружия Украина значительно отстает от России, несмотря на то, что президент страны Владимир Зеленский пытается добиться дополнительной помощи у западных союзников.Однако еще большей проблемой стал набор новобранцев в ряды ВСУ и их подготовка, отметили авторы статьи, сославшись на слова украинского военного руководства.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20231127/udar-1912224053.html

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украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, политика, в мире