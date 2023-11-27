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Минздрав Индии начал проверку больниц на фоне роста заболеваний в Китае - РИА Новости, 27.11.2023
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11:28 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/indiya-1912058804.html
Минздрав Индии начал проверку больниц на фоне роста заболеваний в Китае
Минздрав Индии начал проверку больниц на фоне роста заболеваний в Китае - РИА Новости, 27.11.2023
Минздрав Индии начал проверку больниц на фоне роста заболеваний в Китае
Минздрав Индии начал проверку инфраструктуры общественного здравоохранения и ее готовности в различных штатах и союзных территориях на фоне роста респираторных... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:28
2023-11-27T11:28
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя – РИА Новости. Минздрав Индии начал проверку инфраструктуры общественного здравоохранения и ее готовности в различных штатах и союзных территориях на фоне роста респираторных заболеваний среди детей в некоторых частях Китая. В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19 и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщили о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия потребовал "немедленного пересмотра мер общественного здравоохранения и готовности больниц". Проверка будет включать наличие больничных коек, лекарств и вакцин от гриппа, медицинского кислорода, антибиотиков, средств индивидуальной защиты, наборов для тестирования и реагентов, работоспособности кислородных установок и аппаратов искусственной вентиляции легких и практики инфекционного контроля в медицинских учреждениях. Вместе с тем минздрав отметил, что принятые меры являются профилактическими. "Правительство внимательно следит за ситуацией и указало, что нет необходимости в какой-либо тревоге", - говорится в заявлении министерства здравоохранения. Экспортёры Индии обеспокоены ростом респираторных заболеваний в Китае, поскольку вспышки заболеваний могут снова повлиять на глобальные цепочки поставок и мировую торговлю, передаёт издание Business Standard. "Мы определенно обеспокоены, и многое зависит от направлений распространения", - сказал Аджай Сахай, генеральный директор федерации индийских экспортных организаций. В конце прошло недели правительство Индии заявило, что страна готова справиться с любой чрезвычайной ситуацией, которая может возникнуть в результате роста числа респираторных заболеваний в Китае. Кроме того, Индия внимательно следит за вспышкой птичьего гриппа в Китае.
https://ria.ru/20231124/pnevmoniya-1911623914.html
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в мире, китай, индия
В мире, Китай, Индия
Минздрав Индии начал проверку больниц на фоне роста заболеваний в Китае

В Индии начали проверку больниц на фоне роста респираторных заболеваний в Китае

© AP Photo / Manish SwarupСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя – РИА Новости. Минздрав Индии начал проверку инфраструктуры общественного здравоохранения и ее готовности в различных штатах и союзных территориях на фоне роста респираторных заболеваний среди детей в некоторых частях Китая.
В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19 и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщили о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая.
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Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия потребовал "немедленного пересмотра мер общественного здравоохранения и готовности больниц".
Проверка будет включать наличие больничных коек, лекарств и вакцин от гриппа, медицинского кислорода, антибиотиков, средств индивидуальной защиты, наборов для тестирования и реагентов, работоспособности кислородных установок и аппаратов искусственной вентиляции легких и практики инфекционного контроля в медицинских учреждениях.
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Вместе с тем минздрав отметил, что принятые меры являются профилактическими. "Правительство внимательно следит за ситуацией и указало, что нет необходимости в какой-либо тревоге", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.
Экспортёры Индии обеспокоены ростом респираторных заболеваний в Китае, поскольку вспышки заболеваний могут снова повлиять на глобальные цепочки поставок и мировую торговлю, передаёт издание Business Standard. "Мы определенно обеспокоены, и многое зависит от направлений распространения", - сказал Аджай Сахай, генеральный директор федерации индийских экспортных организаций.
В конце прошло недели правительство Индии заявило, что страна готова справиться с любой чрезвычайной ситуацией, которая может возникнуть в результате роста числа респираторных заболеваний в Китае. Кроме того, Индия внимательно следит за вспышкой птичьего гриппа в Китае.
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