https://ria.ru/20231127/indiya-1912058804.html

Минздрав Индии начал проверку больниц на фоне роста заболеваний в Китае

Минздрав Индии начал проверку больниц на фоне роста заболеваний в Китае - РИА Новости, 27.11.2023

Минздрав Индии начал проверку больниц на фоне роста заболеваний в Китае

Минздрав Индии начал проверку инфраструктуры общественного здравоохранения и ее готовности в различных штатах и союзных территориях на фоне роста респираторных... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:28

2023-11-27T11:28

2023-11-27T11:28

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя – РИА Новости. Минздрав Индии начал проверку инфраструктуры общественного здравоохранения и ее готовности в различных штатах и союзных территориях на фоне роста респираторных заболеваний среди детей в некоторых частях Китая. В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19 и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщили о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия потребовал "немедленного пересмотра мер общественного здравоохранения и готовности больниц". Проверка будет включать наличие больничных коек, лекарств и вакцин от гриппа, медицинского кислорода, антибиотиков, средств индивидуальной защиты, наборов для тестирования и реагентов, работоспособности кислородных установок и аппаратов искусственной вентиляции легких и практики инфекционного контроля в медицинских учреждениях. Вместе с тем минздрав отметил, что принятые меры являются профилактическими. "Правительство внимательно следит за ситуацией и указало, что нет необходимости в какой-либо тревоге", - говорится в заявлении министерства здравоохранения. Экспортёры Индии обеспокоены ростом респираторных заболеваний в Китае, поскольку вспышки заболеваний могут снова повлиять на глобальные цепочки поставок и мировую торговлю, передаёт издание Business Standard. "Мы определенно обеспокоены, и многое зависит от направлений распространения", - сказал Аджай Сахай, генеральный директор федерации индийских экспортных организаций. В конце прошло недели правительство Индии заявило, что страна готова справиться с любой чрезвычайной ситуацией, которая может возникнуть в результате роста числа респираторных заболеваний в Китае. Кроме того, Индия внимательно следит за вспышкой птичьего гриппа в Китае.

https://ria.ru/20231124/pnevmoniya-1911623914.html

https://ria.ru/20230917/covid-19-1896820685.html

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