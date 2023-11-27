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Главврача клиники обвинили в смерти петербурженки после пластики

Главврача клиники обвинили в смерти петербурженки после пластики - РИА Новости, 27.11.2023

Главврача клиники обвинили в смерти петербурженки после пластики

Главному врачу частной клиники Санкт-Петербурга, где пациентка скончалась вскоре после комплекса пластических операций, предъявлено обвинение по делу об... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:35

2023-11-27T19:35

2023-11-27T19:35

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Главному врачу частной клиники Санкт-Петербурга, где пациентка скончалась вскоре после комплекса пластических операций, предъявлено обвинение по делу об оказании небезопасных услуг, сообщил городской главк СК РФ. По данным следствия, 6 сентября в одной из частных клиник Василеостровского района женщине 1975 года рождения был сделан комплекс пластических операций, вскоре после которых она почувствовала себя плохо и скончалась через несколько дней. Уголовное дело возбудили по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". "Следственным отделом по Василеостровскому району… предъявлено обвинение 45-летней главному врачу одной из частных клиник в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении. Как сообщал ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах, в число процедур, которым подверглась умершая впоследствии жительница Петербурга, входили, в частности, блефаропластика, липофилинг, липосакция и абдоминопластика. Смерть пациентки, которая была госпитализирована во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России, наступила от отека мозга 9 сентября.

https://ria.ru/20230815/medbrat-1890200091.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)