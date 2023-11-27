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Источник сообщил об отсутствии единства в НАТО по Ближнему Востоку - РИА Новости, 27.11.2023
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13:25 27.11.2023 (обновлено: 13:39 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/edinstvo-1912101396.html
Источник сообщил об отсутствии единства в НАТО по Ближнему Востоку
Источник сообщил об отсутствии единства в НАТО по Ближнему Востоку - РИА Новости, 27.11.2023
Источник сообщил об отсутствии единства в НАТО по Ближнему Востоку
Несмотря на заверения в умении "говорить одним голосом", НАТО по Ближнему Востоку достичь единства пока не смогла, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:25
2023-11-27T13:39
нато
в мире
ближний восток
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Несмотря на заверения в умении "говорить одним голосом", НАТО по Ближнему Востоку достичь единства пока не смогла, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.В связи с предстоящим СМИД НАТО 28-29 ноября, он указал, что "НАТО, несмотря на заверения в способности "говорить одним голосом" в вопросе Ближнего Востока, достичь единства не смогло"."Североатлантический альянс активно заявляет себя в качестве глобального игрока, готового в вопросах безопасности действовать повсюду, "на 360 градусов", - добавил он. По словам собеседника, "при этом якобы претендует на роль "честного брокера" в мировых делах". "В качестве явного преимущества перед другими международными структурами выставляет способность "говорить одним голосом". Этим откровенно бравирует", - пояснил он. Так, по словам источника, НАТО "приводит в пример позицию по Украине, безоговорочно поддерживать которую блок ангажировался "столько, сколько потребуется", по сути – до последнего украинца"."А вот по Ближнему Востоку, где за полтора месяца кровопролитное обострение палестино-израильского конфликта привело к многотысячным жертвам и разрушению гражданской инфраструктуры, в Брюсселе высказываются очень осторожно. Достичь единства явно не получается. Хваленая натовская дисциплина в этом случае дает трещину", - отметил источник в российском министерстве."Время идет. Претендующей на глобальную ответственность НАТО придется четко заявить, на стороне войны или мира она находится. Посмотрим, хватит ли им смелости сформулировать позицию на предстоящей "сходке" министров иностранных дел стран-членов альянса 28-29 ноября", - заключил он.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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нато, в мире, ближний восток
НАТО, В мире, Ближний Восток
Источник сообщил об отсутствии единства в НАТО по Ближнему Востоку

НАТО пока не смогла достичь единства по вопросу Ближнего Востока

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Несмотря на заверения в умении "говорить одним голосом", НАТО по Ближнему Востоку достичь единства пока не смогла, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
В связи с предстоящим СМИД НАТО 28-29 ноября, он указал, что "НАТО, несмотря на заверения в способности "говорить одним голосом" в вопросе Ближнего Востока, достичь единства не смогло".
"Североатлантический альянс активно заявляет себя в качестве глобального игрока, готового в вопросах безопасности действовать повсюду, "на 360 градусов", - добавил он. По словам собеседника, "при этом якобы претендует на роль "честного брокера" в мировых делах". "В качестве явного преимущества перед другими международными структурами выставляет способность "говорить одним голосом". Этим откровенно бравирует", - пояснил он. Так, по словам источника, НАТО "приводит в пример позицию по Украине, безоговорочно поддерживать которую блок ангажировался "столько, сколько потребуется", по сути – до последнего украинца".
"А вот по Ближнему Востоку, где за полтора месяца кровопролитное обострение палестино-израильского конфликта привело к многотысячным жертвам и разрушению гражданской инфраструктуры, в Брюсселе высказываются очень осторожно. Достичь единства явно не получается. Хваленая натовская дисциплина в этом случае дает трещину", - отметил источник в российском министерстве.
"Время идет. Претендующей на глобальную ответственность НАТО придется четко заявить, на стороне войны или мира она находится. Посмотрим, хватит ли им смелости сформулировать позицию на предстоящей "сходке" министров иностранных дел стран-членов альянса 28-29 ноября", - заключил он.
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