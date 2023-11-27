https://ria.ru/20231127/dzhonson-1912048272.html

"Он недостоин": в Британии обрушились на Бориса Джонсона из-за Украины

"Он недостоин": в Британии обрушились на Бориса Джонсона из-за Украины - РИА Новости, 27.11.2023

"Он недостоин": в Британии обрушились на Бориса Джонсона из-за Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несет ответственность за смерти солдат в конфликте между Россией и Украиной, поскольку именно он отговорил... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:55

2023-11-27T10:55

2023-11-27T10:55

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МОСКВА, 27 ноя —РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несет ответственность за смерти солдат в конфликте между Россией и Украиной, поскольку именно он отговорил Киев подписывать мирные соглашения, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале."При написании истории прокси-конфликта с Россией, где погибли сотни тысяч украинских солдат, боюсь, след бывшего премьер-министра Бориса Джонсона навсегда отпечатается в этой кровавой бойне", — возмутился он.Гэллоуэй, ссылаясь на заявления главы фракции партии "Слуга народа" и члена комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давида Арахамии о срыве Джонсоном мира с Россией, подчеркнул, что по его вине убито множество военных и потрачены огромные финансовые средства."Он (Борис Джонсон. — Прим. ред.) возомнил себя Уинстоном Черчиллем. На самом деле, он даже не достоин чистить ботинки Уинстона Черчилля", — отметил Гэллоуэй.На прошлой неделе Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

https://ria.ru/20231126/vsu-1911919234.html

https://ria.ru/20231127/territorii-1912024585.html

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в мире, россия, украина, великобритания, борис джонсон, джордж гэллоуэй, давид арахамия