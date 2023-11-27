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"Он недостоин": в Британии обрушились на Бориса Джонсона из-за Украины - РИА Новости, 27.11.2023
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10:55 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/dzhonson-1912048272.html
"Он недостоин": в Британии обрушились на Бориса Джонсона из-за Украины
"Он недостоин": в Британии обрушились на Бориса Джонсона из-за Украины - РИА Новости, 27.11.2023
"Он недостоин": в Британии обрушились на Бориса Джонсона из-за Украины
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несет ответственность за смерти солдат в конфликте между Россией и Украиной, поскольку именно он отговорил... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:55
2023-11-27T10:55
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МОСКВА, 27 ноя —РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несет ответственность за смерти солдат в конфликте между Россией и Украиной, поскольку именно он отговорил Киев подписывать мирные соглашения, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале."При написании истории прокси-конфликта с Россией, где погибли сотни тысяч украинских солдат, боюсь, след бывшего премьер-министра Бориса Джонсона навсегда отпечатается в этой кровавой бойне", — возмутился он.Гэллоуэй, ссылаясь на заявления главы фракции партии "Слуга народа" и члена комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давида Арахамии о срыве Джонсоном мира с Россией, подчеркнул, что по его вине убито множество военных и потрачены огромные финансовые средства."Он (Борис Джонсон. — Прим. ред.) возомнил себя Уинстоном Черчиллем. На самом деле, он даже не достоин чистить ботинки Уинстона Черчилля", — отметил Гэллоуэй.На прошлой неделе Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.
https://ria.ru/20231126/vsu-1911919234.html
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в мире, россия, украина, великобритания, борис джонсон, джордж гэллоуэй, давид арахамия
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Борис Джонсон, Джордж Гэллоуэй, Давид Арахамия
"Он недостоин": в Британии обрушились на Бориса Джонсона из-за Украины

Политик Гэллоуэй призвал Бориса Джонсона к ответу из-за срыва мира Украины и РФ

© AP Photo / Frank AugsteinБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя —РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несет ответственность за смерти солдат в конфликте между Россией и Украиной, поскольку именно он отговорил Киев подписывать мирные соглашения, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале.
"При написании истории прокси-конфликта с Россией, где погибли сотни тысяч украинских солдат, боюсь, след бывшего премьер-министра Бориса Джонсона навсегда отпечатается в этой кровавой бойне", — возмутился он.
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Гэллоуэй, ссылаясь на заявления главы фракции партии "Слуга народа" и члена комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давида Арахамии о срыве Джонсоном мира с Россией, подчеркнул, что по его вине убито множество военных и потрачены огромные финансовые средства.
"Он (Борис Джонсон. — Прим. ред.) возомнил себя Уинстоном Черчиллем. На самом деле, он даже не достоин чистить ботинки Уинстона Черчилля", — отметил Гэллоуэй.
На прошлой неделе Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.
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