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В Севастополе введут режим ЧС регионального масштаба
В Севастополе введут режим ЧС регионального масштаба - РИА Новости, 27.11.2023
В Севастополе введут режим ЧС регионального масштаба
Режим ЧС регионального масштаба будет введен в Севастополе в понедельник из-за стихии, которая обрушилась на полуостров, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:06
2023-11-27T13:06
2023-11-27T13:15
севастополь
сильный шторм на черноморском побережье россии
михаил развожаев
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Режим ЧС регионального масштаба будет введен в Севастополе в понедельник из-за стихии, которая обрушилась на полуостров, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе сегодня вводим режим ЧС регионального масштаба", - написал он.В ближайшее время профильные службы оценят нанесённый ущерб, отметил губернатор. Если затраты на восстановление инфраструктуры не покроет городской бюджет, то город обратится за помощью в федеральные ведомства, добавил он.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.
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севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии, михаил развожаев, евпатория
Севастополь, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Михаил Развожаев, Евпатория
В Севастополе введут режим ЧС регионального масштаба
Развожаев объявил о введении режима ЧС регионального масштаба в Севастополе