https://ria.ru/20231127/britaniya-1912087818.html

Дерипаска заявил, что экономика Великобритании трещит по швам

Дерипаска заявил, что экономика Великобритании трещит по швам - РИА Новости, 27.11.2023

Дерипаска заявил, что экономика Великобритании трещит по швам

Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале выразил мнение, что экономика Великобритании "трещит по швам", и это является следствием действий... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:53

2023-11-27T12:53

2023-11-27T12:53

экономика

великобритания

борис джонсон

джереми хант

россия

олег дерипаска

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале выразил мнение, что экономика Великобритании "трещит по швам", и это является следствием действий политиков во главе с бывшим премьером Борисом Джонсоном. "Джереми Хант, последний министр финансов правительства консерваторов, которые готовятся с треском проиграть предстоящие весной выборы в Англии, очень расстраивается по поводу сокращения инвестиций в британской экономике (которая трещит по всем швам)", - написал Дерипаска. "Ах, какая неожиданность. А когда клоун Джонсон с прихлебателями на коксе после вечеринок разжигали войну в Европе и нарушали собственные законы и правила уважительного отношения к инвесторам - об этом не хватило ума подумать", - добавил бизнесмен.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

великобритания

россия

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Кирилл Волков

экономика, великобритания, борис джонсон, джереми хант, россия, олег дерипаска