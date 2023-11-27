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Дерипаска заявил, что экономика Великобритании трещит по швам
Дерипаска заявил, что экономика Великобритании трещит по швам - РИА Новости, 27.11.2023
Дерипаска заявил, что экономика Великобритании трещит по швам
Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале выразил мнение, что экономика Великобритании "трещит по швам", и это является следствием действий... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:53
2023-11-27T12:53
2023-11-27T12:53
экономика
великобритания
борис джонсон
джереми хант
россия
олег дерипаска
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале выразил мнение, что экономика Великобритании "трещит по швам", и это является следствием действий политиков во главе с бывшим премьером Борисом Джонсоном. "Джереми Хант, последний министр финансов правительства консерваторов, которые готовятся с треском проиграть предстоящие весной выборы в Англии, очень расстраивается по поводу сокращения инвестиций в британской экономике (которая трещит по всем швам)", - написал Дерипаска. "Ах, какая неожиданность. А когда клоун Джонсон с прихлебателями на коксе после вечеринок разжигали войну в Европе и нарушали собственные законы и правила уважительного отношения к инвесторам - об этом не хватило ума подумать", - добавил бизнесмен.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, борис джонсон, джереми хант, россия, олег дерипаска
Экономика, Великобритания, Борис Джонсон, Джереми Хант, Россия, Олег Дерипаска
Дерипаска заявил, что экономика Великобритании трещит по швам
Дерипаска: экономика Британии трещит по швам из-за действий ее правительства