https://ria.ru/20231127/briks-1912178814.html

Дугин объяснил, почему в БРИКС не представлена западная цивилизация

Дугин объяснил, почему в БРИКС не представлена западная цивилизация - РИА Новости, 27.11.2023

Дугин объяснил, почему в БРИКС не представлена западная цивилизация

Все "миры" многополярного мира присутствуют в БРИКС, кроме западного, потому что он не признает другие цивилизации, заявил философ Александр Дугин. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:42

2023-11-27T16:42

2023-11-27T16:49

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Все "миры" многополярного мира присутствуют в БРИКС, кроме западного, потому что он не признает другие цивилизации, заявил философ Александр Дугин. "Мы - один из миров, не единственный, а один из миров… Все миры присутствуют в БРИКС, кроме западной цивилизации. Почему Западной цивилизации нет в БРИКС? Потому что западная цивилизация не признает никаких цивилизаций", - сообщил Дугин на международной сессии Всемирного Русского народного собора. В своем выступлении Дугин отметил, что Запад позиционирует себя "как one world", то есть "мы и есть весь мир", а все остальные находятся на пути стать единым с Западом миром. "Западный мир хочет быть не западным, а всеобщим", - добавил Дугин. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231127/briks-1912046224.html

https://ria.ru/20231122/briks-1910956276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, россия, индия, александр дугин, брикс