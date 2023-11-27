https://ria.ru/20231127/briks-1912178814.html
Дугин объяснил, почему в БРИКС не представлена западная цивилизация
Дугин объяснил, почему в БРИКС не представлена западная цивилизация - РИА Новости, 27.11.2023
Дугин объяснил, почему в БРИКС не представлена западная цивилизация
Все "миры" многополярного мира присутствуют в БРИКС, кроме западного, потому что он не признает другие цивилизации, заявил философ Александр Дугин. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:42
2023-11-27T16:42
2023-11-27T16:49
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Все "миры" многополярного мира присутствуют в БРИКС, кроме западного, потому что он не признает другие цивилизации, заявил философ Александр Дугин. "Мы - один из миров, не единственный, а один из миров… Все миры присутствуют в БРИКС, кроме западной цивилизации. Почему Западной цивилизации нет в БРИКС? Потому что западная цивилизация не признает никаких цивилизаций", - сообщил Дугин на международной сессии Всемирного Русского народного собора. В своем выступлении Дугин отметил, что Запад позиционирует себя "как one world", то есть "мы и есть весь мир", а все остальные находятся на пути стать единым с Западом миром. "Западный мир хочет быть не западным, а всеобщим", - добавил Дугин. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20231127/briks-1912046224.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, россия, индия, александр дугин, брикс
В мире, Бразилия, Россия, Индия, Александр Дугин, БРИКС
Дугин объяснил, почему в БРИКС не представлена западная цивилизация
Дугин: в БРИКС присутствуют все цивилизации многополярного мира, кроме Запада
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Все "миры" многополярного мира присутствуют в БРИКС, кроме западного, потому что он не признает другие цивилизации, заявил философ Александр Дугин.
"Мы - один из миров, не единственный, а один из миров… Все миры присутствуют в БРИКС, кроме западной цивилизации. Почему Западной цивилизации нет в БРИКС? Потому что западная цивилизация не признает никаких цивилизаций", - сообщил Дугин на международной сессии Всемирного Русского народного собора.
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В своем выступлении Дугин отметил, что Запад позиционирует себя "как one world", то есть "мы и есть весь мир", а все остальные находятся на пути стать единым с Западом миром.
"Западный мир хочет быть не западным, а всеобщим", - добавил Дугин.
БРИКС объединяет Бразилию
, Россию
, Индию
, Китай
и ЮАР
. На саммите в Йоханнесбурге
в августе было объявлено решение пригласить Аргентину
, Египет
, Иран
, Эфиопию
, ОАЭ
и Саудовскую Аравию
стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
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