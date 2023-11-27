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Лавров ответил на вопрос о предстоящем председательстве России в БРИКС - РИА Новости, 27.11.2023
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13:41 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/briks-1912108523.html
Лавров ответил на вопрос о предстоящем председательстве России в БРИКС
Лавров ответил на вопрос о предстоящем председательстве России в БРИКС - РИА Новости, 27.11.2023
Лавров ответил на вопрос о предстоящем председательстве России в БРИКС
Россия сделает все, чтобы БРИКС во время ее председательства укрепила позиции на международной арене, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:41
2023-11-27T13:41
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы БРИКС во время ее председательства укрепила позиции на международной арене, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "В будущем году мы председательствуем в пятерке, которая уже будет не пятеркой, как я сказал, практически удваивается членский состав, и сделаем все, чтобы БРИКС укрепила свои позиции на международной арене и продолжала играть все более весомую роль в формировании справедливого мироустройства", - сказал Лавров в выступлении на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
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сергей лавров, брикс, в мире, бразилия, индия, россия
Сергей Лавров, БРИКС, В мире, Бразилия, Индия, Россия
Лавров ответил на вопрос о предстоящем председательстве России в БРИКС

Лавров: РФ сделает все для укрепления позиций БРИКС на международной арене

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы БРИКС во время ее председательства укрепила позиции на международной арене, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«
"В будущем году мы председательствуем в пятерке, которая уже будет не пятеркой, как я сказал, практически удваивается членский состав, и сделаем все, чтобы БРИКС укрепила свои позиции на международной арене и продолжала играть все более весомую роль в формировании справедливого мироустройства", - сказал Лавров в выступлении на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
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