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Лавров ответил на вопрос о предстоящем председательстве России в БРИКС

Лавров ответил на вопрос о предстоящем председательстве России в БРИКС - РИА Новости, 27.11.2023

Лавров ответил на вопрос о предстоящем председательстве России в БРИКС

Россия сделает все, чтобы БРИКС во время ее председательства укрепила позиции на международной арене, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:41

2023-11-27T13:41

2023-11-27T13:41

сергей лавров

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы БРИКС во время ее председательства укрепила позиции на международной арене, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "В будущем году мы председательствуем в пятерке, которая уже будет не пятеркой, как я сказал, практически удваивается членский состав, и сделаем все, чтобы БРИКС укрепила свои позиции на международной арене и продолжала играть все более весомую роль в формировании справедливого мироустройства", - сказал Лавров в выступлении на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.

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сергей лавров, брикс, в мире, бразилия, индия, россия