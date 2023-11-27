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Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России
Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России - РИА Новости, 27.11.2023
Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России
Президент РФ Владимир Путин утром в понедельник выслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах РФ и поручил правительству помочь в ликвидации... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:28
2023-11-27T14:28
2023-11-27T16:49
владимир путин
дмитрий песков
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
севастополь
краснодарский край
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утром в понедельник выслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах РФ и поручил правительству помочь в ликвидации последствий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам."С утра (президент – ред.) выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке. По Крыму он говорил по телефону с (главой республики Сергеем – ред.) Аксеновым, с разными службами говорил. По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам", - сказал Песков.
севастополь
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Город Саки после шторма
Город Саки после шторма
2023-11-27T14:28
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владимир путин, дмитрий песков, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии, севастополь, краснодарский край
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Севастополь, Краснодарский край
Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России
Песков: Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России