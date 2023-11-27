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Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России - РИА Новости, 27.11.2023
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14:28 27.11.2023 (обновлено: 16:49 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/bedstviya-1912130906.html
Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России
Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России - РИА Новости, 27.11.2023
Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России
Президент РФ Владимир Путин утром в понедельник выслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах РФ и поручил правительству помочь в ликвидации... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:28
2023-11-27T16:49
владимир путин
дмитрий песков
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
севастополь
краснодарский край
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утром в понедельник выслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах РФ и поручил правительству помочь в ликвидации последствий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам."С утра (президент – ред.) выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке. По Крыму он говорил по телефону с (главой республики Сергеем – ред.) Аксеновым, с разными службами говорил. По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам", - сказал Песков.
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владимир путин, дмитрий песков, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии, севастополь, краснодарский край
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Севастополь, Краснодарский край
Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России

Песков: Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утром в понедельник выслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах РФ и поручил правительству помочь в ликвидации последствий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
"С утра (президент – ред.) выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке. По Крыму он говорил по телефону с (главой республики Сергеем – ред.) Аксеновым, с разными службами говорил. По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам", - сказал Песков.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковПроисшествияСильный шторм на Черноморском побережье РоссииСевастопольКраснодарский край
 
 
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