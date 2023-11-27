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Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России

Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России - РИА Новости, 27.11.2023

Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России

Президент РФ Владимир Путин утром в понедельник выслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах РФ и поручил правительству помочь в ликвидации... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:28

2023-11-27T14:28

2023-11-27T16:49

владимир путин

дмитрий песков

происшествия

сильный шторм на черноморском побережье россии

севастополь

краснодарский край

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утром в понедельник выслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах РФ и поручил правительству помочь в ликвидации последствий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам."С утра (президент – ред.) выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке. По Крыму он говорил по телефону с (главой республики Сергеем – ред.) Аксеновым, с разными службами говорил. По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам", - сказал Песков.

севастополь

краснодарский край

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владимир путин, дмитрий песков, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии, севастополь, краснодарский край