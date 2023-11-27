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Аэропорт Сочи работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.11.2023
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16:28 27.11.2023 (обновлено: 16:38 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/aeroport-1912169607.html
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.11.2023
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
Аэропорт Сочи на фоне непогоды работает штатно, возможны корректировки в расписании рейсов из-за шторма и позднего прибытия рейсов из других аэропортов,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:28
2023-11-27T16:38
сочи
россия
аэропорт сочи
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аэропорт Сочи на фоне непогоды работает штатно, возможны корректировки в расписании рейсов из-за шторма и позднего прибытия рейсов из других аэропортов, говорится в сообщении правительства РФ в телеграм-канале.&quot;Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, с небольшими корректировками в расписании рейсов из-за шторма. Некоторые рейсы временно уходили на запасные аэродромы, но большинство из них уже вернулось и было отправлено в города назначения&quot;, - говорится в сообщении.Кроме того, пассажирам рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и голосовыми объявлениями.
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сочи, россия, аэропорт сочи, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии
Сочи, Россия, Аэропорт Сочи, Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи работает штатно, с небольшими корректировками в расписании рейсов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аэропорт Сочи на фоне непогоды работает штатно, возможны корректировки в расписании рейсов из-за шторма и позднего прибытия рейсов из других аэропортов, говорится в сообщении правительства РФ в телеграм-канале.
«

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, с небольшими корректировками в расписании рейсов из-за шторма. Некоторые рейсы временно уходили на запасные аэродромы, но большинство из них уже вернулось и было отправлено в города назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, пассажирам рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и голосовыми объявлениями.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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