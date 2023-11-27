Аэропорт Сочи работает штатно, с небольшими корректировками в расписании рейсов
"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, с небольшими корректировками в расписании рейсов из-за шторма. Некоторые рейсы временно уходили на запасные аэродромы, но большинство из них уже вернулось и было отправлено в города назначения", - говорится в сообщении.
Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.
Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.
В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.
В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.
Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.
Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.
Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.
В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.
Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.