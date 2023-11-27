https://ria.ru/20231127/aeroport-1912169607.html

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.11.2023

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи на фоне непогоды работает штатно, возможны корректировки в расписании рейсов из-за шторма и позднего прибытия рейсов из других аэропортов,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:28

2023-11-27T16:28

2023-11-27T16:38

сочи

россия

аэропорт сочи

происшествия

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Аэропорт Сочи на фоне непогоды работает штатно, возможны корректировки в расписании рейсов из-за шторма и позднего прибытия рейсов из других аэропортов, говорится в сообщении правительства РФ в телеграм-канале."Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, с небольшими корректировками в расписании рейсов из-за шторма. Некоторые рейсы временно уходили на запасные аэродромы, но большинство из них уже вернулось и было отправлено в города назначения", - говорится в сообщении.Кроме того, пассажирам рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и голосовыми объявлениями.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, россия, аэропорт сочи, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии