https://ria.ru/20231127/abbas-1912052966.html
В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали
В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали - РИА Новости, 27.11.2023
В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали
Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован, контакты по этому вопросу продолжаются, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:06
2023-11-27T11:06
2023-11-27T11:17
россия
палестина
махмуд аббас
юрий ушаков
политика
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован, контакты по этому вопросу продолжаются, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока этот визит не согласован. Контакты идут", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состоятся визит лидера Палестины.На просьбу уточнить, намечены ли возможные сроки визита, он сообщил, что "пока нет".
https://ria.ru/20231126/bezhenets-1911993447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, палестина, махмуд аббас, юрий ушаков, политика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Юрий Ушаков, Политика, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали
Ушаков: по вопросу визита Аббаса в Россию еще идут контакты
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован, контакты по этому вопросу продолжаются, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Пока этот визит не согласован. Контакты идут", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состоятся визит лидера Палестины.
На просьбу уточнить, намечены ли возможные сроки визита, он сообщил, что "пока нет".
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