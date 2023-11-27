Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 27.11.2023 (обновлено: 11:17 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/abbas-1912052966.html
В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали
В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали - РИА Новости, 27.11.2023
В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали
Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован, контакты по этому вопросу продолжаются, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:06
2023-11-27T11:17
россия
палестина
махмуд аббас
юрий ушаков
политика
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_a5996ad8a7ac5dd157e5d3be2450f314.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован, контакты по этому вопросу продолжаются, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока этот визит не согласован. Контакты идут", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состоятся визит лидера Палестины.На просьбу уточнить, намечены ли возможные сроки визита, он сообщил, что "пока нет".
https://ria.ru/20231126/bezhenets-1911993447.html
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3247492d80c5335eee334841b9d47e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, палестина, махмуд аббас, юрий ушаков, политика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Юрий Ушаков, Политика, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали

Ушаков: по вопросу визита Аббаса в Россию еще идут контакты

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован, контакты по этому вопросу продолжаются, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Пока этот визит не согласован. Контакты идут", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состоятся визит лидера Палестины.
На просьбу уточнить, намечены ли возможные сроки визита, он сообщил, что "пока нет".
Сотрудники МЧС встречают беженцев из Палестины, прибывших в Дагестан
Беженец из Палестины отметил щедрость и гостеприимство дагестанцев
26 ноября, 22:48
 
РоссияПалестинаМахмуд АббасЮрий УшаковПолитикаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала