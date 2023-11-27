https://ria.ru/20231127/abbas-1912052966.html

В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали

В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали - РИА Новости, 27.11.2023

В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию еще не согласовали

Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован, контакты по этому вопросу продолжаются, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:06

2023-11-27T11:06

2023-11-27T11:17

россия

палестина

махмуд аббас

юрий ушаков

политика

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован, контакты по этому вопросу продолжаются, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока этот визит не согласован. Контакты идут", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состоятся визит лидера Палестины.На просьбу уточнить, намечены ли возможные сроки визита, он сообщил, что "пока нет".

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Кирилл Волков

россия, палестина, махмуд аббас, юрий ушаков, политика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году