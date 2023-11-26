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"Усложнит ситуацию": в Британии назвали неожиданного врага ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 26.11.2023 (обновлено: 10:42 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/zima-1911907876.html
"Усложнит ситуацию": в Британии назвали неожиданного врага ВСУ
"Усложнит ситуацию": в Британии назвали неожиданного врага ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
"Усложнит ситуацию": в Британии назвали неожиданного врага ВСУ
Наступление зимы и холодов делает ситуацию для ВСУ крайне сложной, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:27
2023-11-26T10:42
в мире
россия
артемовский
владимир путин
сергей шойгу
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Наступление зимы и холодов делает ситуацию для ВСУ крайне сложной, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски."С наступлением зимы погодные условия могут еще больше усложнить ситуацию", — отметил он.Бикарски подчеркнул, что в прошлом году, несмотря на суровые погодные условия, Россия смогла провести крупную наступательную операцию, когда замерзла земля. Сейчас можно наблюдать нечто похожее, добавил он.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231125/rukovodstvo-1911788742.html
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в мире, россия, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Артемовский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Усложнит ситуацию": в Британии назвали неожиданного врага ВСУ

DE: наступление зимы усложнит ситуацию для ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя РИА Новости. Наступление зимы и холодов делает ситуацию для ВСУ крайне сложной, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски.
"С наступлением зимы погодные условия могут еще больше усложнить ситуацию", — отметил он.
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Бикарски подчеркнул, что в прошлом году, несмотря на суровые погодные условия, Россия смогла провести крупную наступательную операцию, когда замерзла земля. Сейчас можно наблюдать нечто похожее, добавил он.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАртемовскийВладимир ПутинСергей ШойгуВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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