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МАГАТЭ утверждает, что ЗАЭС потеряла связь с основной линией электропередач - РИА Новости, 26.11.2023
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23:06 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/zaes-1911994725.html
МАГАТЭ утверждает, что ЗАЭС потеряла связь с основной линией электропередач
МАГАТЭ утверждает, что ЗАЭС потеряла связь с основной линией электропередач - РИА Новости, 26.11.2023
МАГАТЭ утверждает, что ЗАЭС потеряла связь с основной линией электропередач
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что Запорожская АЭС в воскресенье потеряла связь с основной линией электропередач, пришлось... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:06
2023-11-26T23:06
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что Запорожская АЭС в воскресенье потеряла связь с основной линией электропередач, пришлось использовать резервное электричество для охлаждения реактора. "Сегодня Запорожская атомная электростанция потеряла связь с основной линией электропередач за пределами площадки, что вынудило ее использовать резервное электричество для охлаждения реактора", - говорится в заявлении МАГАТЭ со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси. Как отмечается в заявлении, также эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС услышали несколько ракет, выпущенных неподалеку от станции. Согласно информации агентства, линия ремонтируется, но не уточнили, когда она будет вновь подключена. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ утверждает, что ЗАЭС потеряла связь с основной линией электропередач

МАГАТЭ: ЗАЭС отключилась от основной линии электропередач за пределами площадки

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что Запорожская АЭС в воскресенье потеряла связь с основной линией электропередач, пришлось использовать резервное электричество для охлаждения реактора.
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"Сегодня Запорожская атомная электростанция потеряла связь с основной линией электропередач за пределами площадки, что вынудило ее использовать резервное электричество для охлаждения реактора", - говорится в заявлении МАГАТЭ со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.
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Как отмечается в заявлении, также эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС услышали несколько ракет, выпущенных неподалеку от станции.
Согласно информации агентства, линия ремонтируется, но не уточнили, когда она будет вновь подключена.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
В миреДнепр (город)ЭнергодарЕвропаРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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