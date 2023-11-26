https://ria.ru/20231126/volodin-1911902055.html
Володин поздравил россиянок с Днем матери
Володин поздравил россиянок с Днем матери - РИА Новости, 26.11.2023
Володин поздравил россиянок с Днем матери
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиянок с Днем матери, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:32
2023-11-26T09:32
2023-11-26T09:32
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиянок с Днем матери, сообщается на сайте ГД. "Поздравляю с замечательным праздником - Днем матери. Для всех нас мама - это самый важный человек в жизни. И помнить об этом нужно всегда. Чаще говорить мамам добрые слова. Заботиться о них, ценить и оберегать. Желаю всем нашим мамам здоровья и счастья", - приводятся слова Володина на сайте ГД.
https://ria.ru/20231126/den_materi-1911576164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин поздравил россиянок с Днем матери
Володин призвал чаще говорить матерям добрые слова и заботиться о них