https://ria.ru/20231126/volodin-1911902055.html

Володин поздравил россиянок с Днем матери

Володин поздравил россиянок с Днем матери - РИА Новости, 26.11.2023

Володин поздравил россиянок с Днем матери

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиянок с Днем матери, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T09:32

2023-11-26T09:32

2023-11-26T09:32

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиянок с Днем матери, сообщается на сайте ГД. "Поздравляю с замечательным праздником - Днем матери. Для всех нас мама - это самый важный человек в жизни. И помнить об этом нужно всегда. Чаще говорить мамам добрые слова. Заботиться о них, ценить и оберегать. Желаю всем нашим мамам здоровья и счастья", - приводятся слова Володина на сайте ГД.

https://ria.ru/20231126/den_materi-1911576164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, госдума рф, общество