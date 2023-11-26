https://ria.ru/20231126/ukraina-1911916428.html

Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских

Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских - РИА Новости, 26.11.2023

Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских

Слова спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука об ущемлении прав русских — это суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:50

2023-11-26T11:50

2023-11-26T14:18

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Слова спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука об ущемлении прав русских — это суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале."Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста его называем режимом. Потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений", — отметил представитель Кремля.Пресс-секретарь главы государства напомнил, что на Украине проживают миллионы русских, поэтому подобные высказывания возможны "только в режиме".Две недели назад похожее заявление сделала и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, в стране "нет русского меньшинства", а есть только украинцы, "часть которых разговаривают на русском языке".

https://ria.ru/20231103/putin-1907219397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, россия, руслан стефанчук, дмитрий песков, павел зарубин, верховная рада украины