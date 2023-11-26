Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских
Песков: Москва называет украинские власти режимом из-за отношения к русским
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Слова спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука об ущемлении прав русских — это суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале.
"Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста его называем режимом. Потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений", — отметил представитель Кремля.
В начале недели Стефанчук выступил с утверждением, что на Украине "нет и не может быть" русского национального меньшинства, а права русских должны быть ущемлены. По его мнению, представители русского народа не должны иметь "никаких привилегий".
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что на Украине проживают миллионы русских, поэтому подобные высказывания возможны "только в режиме".
Две недели назад похожее заявление сделала и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, в стране "нет русского меньшинства", а есть только украинцы, "часть которых разговаривают на русском языке".