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Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских - РИА Новости, 26.11.2023
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11:50 26.11.2023 (обновлено: 14:18 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911916428.html
Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских
Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских - РИА Новости, 26.11.2023
Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских
Слова спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука об ущемлении прав русских — это суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:50
2023-11-26T14:18
украина
в мире
россия
руслан стефанчук
дмитрий песков
павел зарубин
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Слова спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука об ущемлении прав русских — это суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале."Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста его называем режимом. Потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений", — отметил представитель Кремля.Пресс-секретарь главы государства напомнил, что на Украине проживают миллионы русских, поэтому подобные высказывания возможны "только в режиме".Две недели назад похожее заявление сделала и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, в стране "нет русского меньшинства", а есть только украинцы, "часть которых разговаривают на русском языке".
https://ria.ru/20231103/putin-1907219397.html
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украина, в мире, россия, руслан стефанчук, дмитрий песков, павел зарубин, верховная рада украины
Украина, В мире, Россия, Руслан Стефанчук, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Верховная Рада Украины
Песков прокомментировал слова председателя Рады об ущемлении прав русских

Песков: Москва называет украинские власти режимом из-за отношения к русским

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Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Слова спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука об ущемлении прав русских — это суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в Telegram-канале.
"Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста его называем режимом. Потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений", — отметил представитель Кремля.

В начале недели Стефанчук выступил с утверждением, что на Украине "нет и не может быть" русского национального меньшинства, а права русских должны быть ущемлены. По его мнению, представители русского народа не должны иметь "никаких привилегий".

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что на Украине проживают миллионы русских, поэтому подобные высказывания возможны "только в режиме".
Две недели назад похожее заявление сделала и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, в стране "нет русского меньшинства", а есть только украинцы, "часть которых разговаривают на русском языке".
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УкраинаВ миреРоссияРуслан СтефанчукДмитрий ПесковПавел ЗарубинВерховная Рада Украины
 
 
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