https://ria.ru/20231126/ukraina-1911883093.html

В Раде анонсировали расширение полномочий сотрудников военкоматов

В Раде анонсировали расширение полномочий сотрудников военкоматов - РИА Новости, 26.11.2023

В Раде анонсировали расширение полномочий сотрудников военкоматов

Секретарь комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что на Украине до конца года разработают закон, по... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T02:08

2023-11-26T02:08

2023-11-26T05:53

алексей данилов

в мире

сергей рахманинов

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Секретарь комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что на Украине до конца года разработают закон, по которому увеличат полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), как с некоторых пор в стране называют военкоматы."По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать", - сказал он в интервью радио Radio NV. По его словам, законопроект, который будет разработан до конца года при участии министерства обороны и генерального штаба, расширит права сотрудников военкоматов. В пятницу секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время пройдет волна демобилизации: со службы уволят тех военных, чья срочная служба подошла к концу, в частности речь идет о призванных в армию до февраля 2022 года.Однако за месяц до этого член комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявлял, что на Украине будет усилена мобилизация, в том числе из-за потерь на фронте. Костенко сообщал, что после увольнения военкомов произошел провал мобилизации, ситуация настолько критична, что стала масштабнее, чем проблема нехватки снарядов.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20231124/mobilizatsiya-1911736386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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алексей данилов, в мире, сергей рахманинов