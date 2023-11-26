https://ria.ru/20231126/ukraina-1911379470.html

Сбывается худшее. Евросоюз преподнес Украине неприятный сюрприз

Сбывается худшее. Евросоюз преподнес Украине неприятный сюрприз - РИА Новости, 26.11.2023

Сбывается худшее. Евросоюз преподнес Украине неприятный сюрприз

Далеко не все приветствуют вступление Украины в ЕС. Киев не соответствует общепринятым критериям: в частности, нарушает права нацменьшинств, недостаточно... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T08:00

2023-11-26T08:00

2023-11-26T08:11

в мире

украина

киев

брюссель

руслан стефанчук

виктор орбан

ольга стефанишина

евросоюз

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Далеко не все приветствуют вступление Украины в ЕС. Киев не соответствует общепринятым критериям: в частности, нарушает права нацменьшинств, недостаточно борется с коррупцией. Конечно, там уверены, что в Брюсселе закроют на это глаза. Однако оптимистичные ожидания могут и не оправдаться.Возмущенная ЕвропаГлава Евросовета Шарль Мишель признал, что некоторые в ЕС хотят как следует подумать, прежде чем делать следующий шаг навстречу Киеву. По его словам, Брюссель постарается убедить все 27 стран. Однако гарантий нет.Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль убежден, что надо сказать четкое "нет" европейскому будущему Киева. Он предупредил: если правительство не сделает этого сейчас, ошибку исправит новый кабмин. А глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал переговоры с Украиной "безумием".Депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" Марсель де Грааф вместе с представителем немецкой "Альтернативы для Германии" Иоахимом Кусом обратились в Еврокомиссию с призывом защитить от гонений Украинскую православную церковь. "Киев нарушает верховенство закона и права человека. Украину нельзя принимать в ЕС", — заявил де Грааф.Особенно активна Венгрия. По мнению Виктора Орбана, Киев игнорирует предъявляемые кандидатам условия на вступление. Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что на Украине не соблюдают свободу слова и не проводят выборы. Поэтому нельзя положительно оценить украинскую приверженность принципу верховенства права. Особенно Будапешт беспокоят ущемления национальных меньшинств.Язык без костейПредседатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что русского нацменьшинства на Украине "нет и не может быть", а закон о нацменьшинствах, принятый в 2022-м, не распространяется на русских. Венецианская и Европейская комиссии якобы прислушались к аргументам Киева. По словам спикера, народ, который не уважает украинцев, должен получить от них такой же ответ. "Мы тут нашли полное взаимопонимание", — отметил он.Ранее на эту тему высказалась вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В частности, пояснила, что Брюссель не понимает под защитой меньшинств права русских. Как и Стефанчук, она заявила, что такой национальности в стране вообще нет. "Есть украинцы, часть которых разговаривает на русском языке. Я одесситка и когда хочу — разговариваю на украинском, а когда хочу — на русском, и мне для этого не нужны ни москали, ни решения Венецианской комиссии", — подчеркнула Стефанишина.Между тем публично в Брюсселе никто ни о чем подобном не говорил. Есть лишь два коротких сообщения от источников РИА Новости и Euronews, которые утверждают, что запрет на использование русского языка не беспокоит евробюрократов. Однако в заключении Венецианской комиссии прямо сказано о недопустимости ущемления прав русских, а Еврокомиссия рекомендовала удовлетворить все претензии ВК.Как бы то ни было, киевские власти утверждают, что главная проблема — венгерское меньшинство. Совсем игнорировать его они не могут, потому что Венгрия состоит в НАТО и Евросоюзе, а премьер Орбан — один из главных противников военной помощи Киеву. Однако даже в этом случае правящая элита страны упорствует. "Мы разделяем вопрос прав венгерского меньшинства на Украине и требования венгерского правительства, которое этот вопрос ставит. Потому что права венгерского меньшинства на Украине обеспечены", — заявила Стефанишина.Посторонним вход запрещенУкраинские эксперты считают, что путь в Евросоюз не пройден даже наполовину. "Прежде всего, есть очередность вступления: cначала будут принимать Балканы. Также Украина пока не соответствует критериям Евросоюза. В 2012-м украинские власти говорили, что требования выполнены на 80-90% и Киев одной ногой в ЕС, а сейчас ситуация намного хуже", — сказал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью одному из национальных медиа. Что касается проблемы защиты нацменьшинств, то она, по его мнению, сформировалась во время правления Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Когда власть сменится, многие законы, касающиеся в том числе языка, могут переписать, считает эксперт."В евроинтеграции есть прогресс, но права нацменьшинств все равно будут проблемой, — уверен украинский политолог Руслан Бортник. — Сейчас Украина где-то между НАТО и Евросоюзом. Однако вступить в ЕС получится очень нескоро, а в Североатлантический альянс, возможно, вообще никогда".Другой эксперт с Украины, Алексей Якубин, полагает, что у Киева нет полноценных союзников, скорее, речь идет о временных партнерах. "Например, власти Польши сначала обещали всеми силами помогать, а спустя год выяснилось, что есть много проблем с транзитом зерна и дальнобойщиками", — отметил Якубин. При этом пояснил, что в случае начала переговоров о вступлении Киева в ЕС многие европейские страны будут серьезно торговаться и стремиться в первую очередь не помочь республике, а сделать так, чтобы она им не навредила."Евросоюз не заинтересован в присоединении Украины. Ей обещают евроинтеграцию только для того, чтобы не рухнули мифы, на которых основана современная украинская государственность. На самом деле ЕС уже взял от республики все, чего хотел, еще во время правления Петра Порошенко", — сказал в разговоре с РИА Новости научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.То же самое, по его мнению, касается прав нацменьшинств. Брюссель переживает из-за венгров только потому, что Венгрия — член ЕС. С представителями остальных народов Киев может обходиться как угодно, на его европейской перспективе это никак не отразится.

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909636085.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html

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киев

брюссель

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в мире, украина, киев, брюссель, руслан стефанчук, виктор орбан, ольга стефанишина, евросоюз, еврокомиссия, венецианская комиссия