https://ria.ru/20231126/tseny-1911974507.html

Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на продукты перед Новым годом

Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на продукты перед Новым годом - РИА Новости, 26.11.2023

Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на продукты перед Новым годом

Рост цен на продукты к новогодним праздникам является традиционным, их значительного повышения Минсельхоз РФ не ожидает, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T19:40

2023-11-26T19:40

2023-11-26T19:53

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

общество

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Рост цен на продукты к новогодним праздникам является традиционным, их значительного повышения Минсельхоз РФ не ожидает, сообщили в пресс-службе министерства."Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания. Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний", - сообщили в пресс-службе.Там прокомментировали информацию ряда СМИ, что говядина, уже подорожавшая с начала года, к новогодним праздникам вырастет на 7-10%. Согласно заявлению министерства, "прирост производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке"."В 2023 году производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в организованном секторе растет хорошими темпами. По данным Росстата, за январь-октябрь в сельхозорганизациях показатель увеличился на 7,6%, до 890,9 тысячи тонн", - сказали в пресс-службе.Там обратили внимание, что на текущий момент по сравнению с соответствующим периодом прошлого года розничная цена на говядину выросла на 6,7%, "что в пределах общей инфляции".По данным Росстата, с начала года по 20 ноября говядина в РФ подорожала на 5,98% - против роста цен на свинину на 12,59% и на мясо кур на 30,16%.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, общество, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)