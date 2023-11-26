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Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на продукты перед Новым годом - РИА Новости, 26.11.2023
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19:40 26.11.2023 (обновлено: 19:53 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/tseny-1911974507.html
Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на продукты перед Новым годом
Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на продукты перед Новым годом - РИА Новости, 26.11.2023
Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на продукты перед Новым годом
Рост цен на продукты к новогодним праздникам является традиционным, их значительного повышения Минсельхоз РФ не ожидает, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T19:40
2023-11-26T19:53
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Рост цен на продукты к новогодним праздникам является традиционным, их значительного повышения Минсельхоз РФ не ожидает, сообщили в пресс-службе министерства."Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания. Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний", - сообщили в пресс-службе.Там прокомментировали информацию ряда СМИ, что говядина, уже подорожавшая с начала года, к новогодним праздникам вырастет на 7-10%. Согласно заявлению министерства, "прирост производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке"."В 2023 году производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в организованном секторе растет хорошими темпами. По данным Росстата, за январь-октябрь в сельхозорганизациях показатель увеличился на 7,6%, до 890,9 тысячи тонн", - сказали в пресс-службе.Там обратили внимание, что на текущий момент по сравнению с соответствующим периодом прошлого года розничная цена на говядину выросла на 6,7%, "что в пределах общей инфляции".По данным Росстата, с начала года по 20 ноября говядина в РФ подорожала на 5,98% - против роста цен на свинину на 12,59% и на мясо кур на 30,16%.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, общество, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия, Общество, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на продукты перед Новым годом

Минсельхоз: рост цен на продукты к новогодним праздникам является традиционным

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПродовольственный магазин
Продовольственный магазин - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Рост цен на продукты к новогодним праздникам является традиционным, их значительного повышения Минсельхоз РФ не ожидает, сообщили в пресс-службе министерства.
«
"Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания. Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний", - сообщили в пресс-службе.
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Там прокомментировали информацию ряда СМИ, что говядина, уже подорожавшая с начала года, к новогодним праздникам вырастет на 7-10%. Согласно заявлению министерства, "прирост производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке".
«
"В 2023 году производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в организованном секторе растет хорошими темпами. По данным Росстата, за январь-октябрь в сельхозорганизациях показатель увеличился на 7,6%, до 890,9 тысячи тонн", - сказали в пресс-службе.
Там обратили внимание, что на текущий момент по сравнению с соответствующим периодом прошлого года розничная цена на говядину выросла на 6,7%, "что в пределах общей инфляции".
По данным Росстата, с начала года по 20 ноября говядина в РФ подорожала на 5,98% - против роста цен на свинину на 12,59% и на мясо кур на 30,16%.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияОбществоЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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