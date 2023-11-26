СМИ узнали об опасениях командования ВСУ из-за хода России в зоне СВО
ABC News: в ВСУ опасаются выхода зоны конфликта за пределы востока и юга страны
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны, сообщает ABC News со ссылкой на слова украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Он предупредил, что конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и развивать военные технологии.
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"Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — цитируют слова военного журналисты.
Они также указали, что украинские силы не смогли добиться значительных успехов в этом году из-за использования российскими военными усовершенствованного вооружения, а также благодаря превосходству в воздухе.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.