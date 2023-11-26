https://ria.ru/20231126/trevoga-1911972668.html

СМИ узнали об опасениях командования ВСУ из-за хода России в зоне СВО

СМИ узнали об опасениях командования ВСУ из-за хода России в зоне СВО - РИА Новости, 27.11.2023

СМИ узнали об опасениях командования ВСУ из-за хода России в зоне СВО

Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны, сообщает ABC News со ссылкой на слова украинского генерал-лейтенанта Сергея... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-26T19:21

2023-11-26T19:21

2023-11-27T01:59

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны, сообщает ABC News со ссылкой на слова украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.Он предупредил, что конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и развивать военные технологии."Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — цитируют слова военного журналисты.Они также указали, что украинские силы не смогли добиться значительных успехов в этом году из-за использования российскими военными усовершенствованного вооружения, а также благодаря превосходству в воздухе.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231126/poterya-1911954307.html

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политика, россия, вооруженные силы украины, нато, валерий залужный, владимир путин, украина, в мире