https://ria.ru/20231126/senatory-1911953913.html

Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора

Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора - РИА Новости, 26.11.2023

Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду попросила сенаторов при публичных заявлениях четко разграничивать, где их личное мнение, а где... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T17:08

2023-11-26T17:08

2023-11-26T17:08

челябинская область

маргарита павлова (политик)

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду попросила сенаторов при публичных заявлениях четко разграничивать, где их личное мнение, а где позиция представителя Совета Федерации, в частности, речь шла о сенаторе от Челябинской области Маргарите Павловой, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. В соцсетях активно обсуждались высказывания Павловой на тему того, что женщинам нужен ориентир на создание семьи, а не получение высшего образования. Сама законодатель не стала комментировать РИА Новости эту ситуацию. Однако в своем Telegram-канале пояснила, что "говорила о том, что гнаться любой ценой за карьерой и образованием, если расплачиваться за это приходится семейным и человеческим счастьем – плохая идея". "Председатель Совета Федерации сказала: если вы высказываете свое личное мнение - говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. Потому что в данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231124/smartfony-1911482013.html

челябинская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

челябинская область, маргарита павлова (политик), совет федерации рф, валентина матвиенко