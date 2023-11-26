Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/senatory-1911953913.html
Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора
Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора - РИА Новости, 26.11.2023
Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду попросила сенаторов при публичных заявлениях четко разграничивать, где их личное мнение, а где... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T17:08
2023-11-26T17:08
челябинская область
маргарита павлова (политик)
совет федерации рф
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду попросила сенаторов при публичных заявлениях четко разграничивать, где их личное мнение, а где позиция представителя Совета Федерации, в частности, речь шла о сенаторе от Челябинской области Маргарите Павловой, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. В соцсетях активно обсуждались высказывания Павловой на тему того, что женщинам нужен ориентир на создание семьи, а не получение высшего образования. Сама законодатель не стала комментировать РИА Новости эту ситуацию. Однако в своем Telegram-канале пояснила, что "говорила о том, что гнаться любой ценой за карьерой и образованием, если расплачиваться за это приходится семейным и человеческим счастьем – плохая идея". "Председатель Совета Федерации сказала: если вы высказываете свое личное мнение - говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. Потому что в данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231124/smartfony-1911482013.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, маргарита павлова (политик), совет федерации рф, валентина матвиенко
Челябинская область, Маргарита Павлова (политик), Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора

Матвиенко попросила сенаторов уточнять, если они высказывают свое личное мнение

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду попросила сенаторов при публичных заявлениях четко разграничивать, где их личное мнение, а где позиция представителя Совета Федерации, в частности, речь шла о сенаторе от Челябинской области Маргарите Павловой, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
В соцсетях активно обсуждались высказывания Павловой на тему того, что женщинам нужен ориентир на создание семьи, а не получение высшего образования.
Сама законодатель не стала комментировать РИА Новости эту ситуацию. Однако в своем Telegram-канале пояснила, что "говорила о том, что гнаться любой ценой за карьерой и образованием, если расплачиваться за это приходится семейным и человеческим счастьем – плохая идея".
«
"Председатель Совета Федерации сказала: если вы высказываете свое личное мнение - говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. Потому что в данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен", - сказал собеседник агентства.
Российский смартфон на операционной системе Аврора - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В Совфеде начали тестировать отечественные смартфоны
24 ноября, 06:14
 
Челябинская областьМаргарита Павлова (политик)Совет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала