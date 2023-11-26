https://ria.ru/20231126/senatory-1911953913.html
Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора
Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора - РИА Новости, 26.11.2023
Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду попросила сенаторов при публичных заявлениях четко разграничивать, где их личное мнение, а где... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T17:08
2023-11-26T17:08
2023-11-26T17:08
челябинская область
маргарита павлова (политик)
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду попросила сенаторов при публичных заявлениях четко разграничивать, где их личное мнение, а где позиция представителя Совета Федерации, в частности, речь шла о сенаторе от Челябинской области Маргарите Павловой, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. В соцсетях активно обсуждались высказывания Павловой на тему того, что женщинам нужен ориентир на создание семьи, а не получение высшего образования. Сама законодатель не стала комментировать РИА Новости эту ситуацию. Однако в своем Telegram-канале пояснила, что "говорила о том, что гнаться любой ценой за карьерой и образованием, если расплачиваться за это приходится семейным и человеческим счастьем – плохая идея". "Председатель Совета Федерации сказала: если вы высказываете свое личное мнение - говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. Потому что в данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231124/smartfony-1911482013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, маргарита павлова (политик), совет федерации рф, валентина матвиенко
Челябинская область, Маргарита Павлова (политик), Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Матвиенко попросила коллег разделять личное мнение и позицию сенатора
Матвиенко попросила сенаторов уточнять, если они высказывают свое личное мнение
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду попросила сенаторов при публичных заявлениях четко разграничивать, где их личное мнение, а где позиция представителя Совета Федерации, в частности, речь шла о сенаторе от Челябинской области Маргарите Павловой, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
В соцсетях активно обсуждались высказывания Павловой
на тему того, что женщинам нужен ориентир на создание семьи, а не получение высшего образования.
Сама законодатель не стала комментировать РИА Новости эту ситуацию. Однако в своем Telegram-канале пояснила, что "говорила о том, что гнаться любой ценой за карьерой и образованием, если расплачиваться за это приходится семейным и человеческим счастьем – плохая идея".
«
"Председатель Совета Федерации сказала: если вы высказываете свое личное мнение - говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. Потому что в данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен", - сказал собеседник агентства.
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