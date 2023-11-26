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СМИ: Франция хотела бы продать боевые самолеты Rafale Ташкенту и Астане - РИА Новости, 26.11.2023
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20:02 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/samolety-1911976722.html
СМИ: Франция хотела бы продать боевые самолеты Rafale Ташкенту и Астане
СМИ: Франция хотела бы продать боевые самолеты Rafale Ташкенту и Астане - РИА Новости, 26.11.2023
СМИ: Франция хотела бы продать боевые самолеты Rafale Ташкенту и Астане
Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation хотела бы продать боевые самолеты Rafale Узбекистану и Казахстану, сообщает газета Tribune со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:02
2023-11-26T20:02
казахстан
эммануэль макрон
dassault aviation
rafale
франция
узбекистан
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation хотела бы продать боевые самолеты Rafale Узбекистану и Казахстану, сообщает газета Tribune со ссылкой на источники. "По словам нескольких источников, Dassault Aviation в течение нескольких месяцев активно изучает эти две страны Центральной Азии, с которыми Франция желает углубить двусторонние отношения...", - информирует издание. По его данным, перспектива компании в Казахстане, в сравнении с Узбекистаном, "кажется гораздо более отдаленной". "Успех французского авиапроизводителя в Астане стал бы огромным сюрпризом", - отмечается в сообщении газеты. Согласно данным издания, сотрудники Dassault Aviation, отвечающие за экспорт, все чаще летают в Ташкент. В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион являлось повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. По его данным, в частности, в Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.
https://ria.ru/20231122/tanki-1911039702.html
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казахстан, эммануэль макрон, dassault aviation, rafale, франция, узбекистан
Казахстан, Эммануэль Макрон, Dassault Aviation, Rafale, Франция, Узбекистан
СМИ: Франция хотела бы продать боевые самолеты Rafale Ташкенту и Астане

Tribune: Франция хотела бы продать боевые самолеты Rafale Ташкенту и Астане

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation хотела бы продать боевые самолеты Rafale Узбекистану и Казахстану, сообщает газета Tribune со ссылкой на источники.
«
"По словам нескольких источников, Dassault Aviation в течение нескольких месяцев активно изучает эти две страны Центральной Азии, с которыми Франция желает углубить двусторонние отношения...", - информирует издание.
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По его данным, перспектива компании в Казахстане, в сравнении с Узбекистаном, "кажется гораздо более отдаленной". "Успех французского авиапроизводителя в Астане стал бы огромным сюрпризом", - отмечается в сообщении газеты.
Согласно данным издания, сотрудники Dassault Aviation, отвечающие за экспорт, все чаще летают в Ташкент.
В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион являлось повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. По его данным, в частности, в Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.
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КазахстанЭммануэль МакронDassault AviationRafaleФранцияУзбекистан
 
 
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