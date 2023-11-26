https://ria.ru/20231126/samolety-1911976722.html

СМИ: Франция хотела бы продать боевые самолеты Rafale Ташкенту и Астане

СМИ: Франция хотела бы продать боевые самолеты Rafale Ташкенту и Астане - РИА Новости, 26.11.2023

СМИ: Франция хотела бы продать боевые самолеты Rafale Ташкенту и Астане

Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation хотела бы продать боевые самолеты Rafale Узбекистану и Казахстану, сообщает газета Tribune со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T20:02

2023-11-26T20:02

2023-11-26T20:02

казахстан

эммануэль макрон

dassault aviation

rafale

франция

узбекистан

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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation хотела бы продать боевые самолеты Rafale Узбекистану и Казахстану, сообщает газета Tribune со ссылкой на источники. "По словам нескольких источников, Dassault Aviation в течение нескольких месяцев активно изучает эти две страны Центральной Азии, с которыми Франция желает углубить двусторонние отношения...", - информирует издание. По его данным, перспектива компании в Казахстане, в сравнении с Узбекистаном, "кажется гораздо более отдаленной". "Успех французского авиапроизводителя в Астане стал бы огромным сюрпризом", - отмечается в сообщении газеты. Согласно данным издания, сотрудники Dassault Aviation, отвечающие за экспорт, все чаще летают в Ташкент. В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион являлось повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. По его данным, в частности, в Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.

https://ria.ru/20231122/tanki-1911039702.html

https://ria.ru/20231108/tank-1908080632.html

казахстан

франция

узбекистан

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казахстан, эммануэль макрон, dassault aviation, rafale, франция, узбекистан