Пушков резко ответил "забывчивой" Бербок
Пушков: Бербок забывает о несогласных с присоединением Украины к ЕС
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок забывает, что не все члены ЕС мечтают о присоединении к блоку Украины, находящейся в плачевном состоянии, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
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"Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять ЕС, как утверждает Бербок", — написал сенатор.
Бербок ранее заявила, что вступление Украины в Европейский союз отвечает геополитическим интересам сообщества и укрепит его, отметив, что республика в будущем станет частью объединения.
По словам сенатора, "уверенный тон" немецкого министра говорит о существовании в ЕС "мощного крыла", которое "из идейного фанатизма и по политическим причинам" будет пытаться "протащить" Украину в ЕС.
"И что на Западе есть силы, в том числе в США, которые будут целенаправленно работать с европейскими правящими кругами, пытаясь убедить несогласных в том, что прием Украины "жизненно необходим" для Запада. Платить за это, естественно, будут европейцы, а не США", — резюмировал Пушков.
Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022-го одобрили предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в союз.