https://ria.ru/20231126/pushkov-1911890470.html

Пушков резко ответил "забывчивой" Бербок

Пушков резко ответил "забывчивой" Бербок - РИА Новости, 26.11.2023

Пушков резко ответил "забывчивой" Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок забывает, что не все члены ЕС мечтают о присоединении к блоку Украины, находящейся в плачевном состоянии, такое мнение... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T06:24

2023-11-26T06:24

2023-11-26T15:05

в мире

украина

германия

анналена бербок

алексей пушков

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок забывает, что не все члены ЕС мечтают о присоединении к блоку Украины, находящейся в плачевном состоянии, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять ЕС, как утверждает Бербок", — написал сенатор.По словам сенатора, "уверенный тон" немецкого министра говорит о существовании в ЕС "мощного крыла", которое "из идейного фанатизма и по политическим причинам" будет пытаться "протащить" Украину в ЕС."И что на Западе есть силы, в том числе в США, которые будут целенаправленно работать с европейскими правящими кругами, пытаясь убедить несогласных в том, что прием Украины "жизненно необходим" для Запада. Платить за это, естественно, будут европейцы, а не США", — резюмировал Пушков.Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022-го одобрили предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в союз.

https://ria.ru/20231122/finansirovanie-1911054531.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

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в мире, украина, германия, анналена бербок, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, молдавия