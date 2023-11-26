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Пушков резко ответил "забывчивой" Бербок - РИА Новости, 26.11.2023
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06:24 26.11.2023 (обновлено: 15:05 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/pushkov-1911890470.html
Пушков резко ответил "забывчивой" Бербок
Пушков резко ответил "забывчивой" Бербок - РИА Новости, 26.11.2023
Пушков резко ответил "забывчивой" Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок забывает, что не все члены ЕС мечтают о присоединении к блоку Украины, находящейся в плачевном состоянии, такое мнение... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T06:24
2023-11-26T15:05
в мире
украина
германия
анналена бербок
алексей пушков
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок забывает, что не все члены ЕС мечтают о присоединении к блоку Украины, находящейся в плачевном состоянии, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.&quot;Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять ЕС, как утверждает Бербок&quot;, — написал сенатор.По словам сенатора, "уверенный тон" немецкого министра говорит о существовании в ЕС "мощного крыла", которое "из идейного фанатизма и по политическим причинам" будет пытаться "протащить" Украину в ЕС."И что на Западе есть силы, в том числе в США, которые будут целенаправленно работать с европейскими правящими кругами, пытаясь убедить несогласных в том, что прием Украины "жизненно необходим" для Запада. Платить за это, естественно, будут европейцы, а не США", — резюмировал Пушков.Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022-го одобрили предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в союз.
https://ria.ru/20231122/finansirovanie-1911054531.html
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в мире, украина, германия, анналена бербок, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, молдавия
В мире, Украина, Германия, Анналена Бербок, Алексей Пушков, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Молдавия
Пушков резко ответил "забывчивой" Бербок

Пушков: Бербок забывает о несогласных с присоединением Украины к ЕС

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок забывает, что не все члены ЕС мечтают о присоединении к блоку Украины, находящейся в плачевном состоянии, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
«

"Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять ЕС, как утверждает Бербок", — написал сенатор.

Бербок ранее заявила, что вступление Украины в Европейский союз отвечает геополитическим интересам сообщества и укрепит его, отметив, что республика в будущем станет частью объединения.

По словам сенатора, "уверенный тон" немецкого министра говорит о существовании в ЕС "мощного крыла", которое "из идейного фанатизма и по политическим причинам" будет пытаться "протащить" Украину в ЕС.
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"И что на Западе есть силы, в том числе в США, которые будут целенаправленно работать с европейскими правящими кругами, пытаясь убедить несогласных в том, что прием Украины "жизненно необходим" для Запада. Платить за это, естественно, будут европейцы, а не США", — резюмировал Пушков.
Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022-го одобрили предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в союз.
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